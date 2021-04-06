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Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu'dan Survivor’da yarışan İsmail’e çağrı: 'Survivor’u bırak er meydanına dön'

06.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor’da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban’a çağrıda bulundu: 'Yarışmadan çekil ve er meydanına dön.'

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu'dan Survivor’da yarışan İsmail’e çağrı: 'Survivor’u bırak er meydanına dön'

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyleyen Yoğurtçu şunları söyledi:

"YARIŞMADAN ÇEKİL, ER MEYDANINA DÖN"

"İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban'a ait bir yer olmadığını düşünüyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum. Yaşananlar karşısında üzülen tüm Türk halkının da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

KINADILAR

Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşadığı esnada gönüllüler takımından Uğurtan Dora’nın ünlü sporcu için kullandığı ifadeler, geçtiğimiz haftalarda güreş camiasının tepkisini çekmiş, Türkiye Güreş Federasyonu İsmail Balaban'ı savunan, Uğurtan Dora'yı kınayan bir açıklama yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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