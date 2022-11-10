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"Türkiye için Twitter 'mavi tik' ücreti belli oldu" iddiası: Eğer doğruysa cepleri yakacak!

10.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın Türkiye'deki mavi tik ücreti merak ediliyor. Ancak bugün Türkiye'deki mavi tik ücretinin belli olmuş olabileceği öne sürüldü. Bildiğiniz gibi Twitter, artık mavi tik satmaya başladı. Aylık 8 dolar ödeyen bazı kullanıcılar mavi tik sahibi olabiliyor. Twitter Türkiye'de ise mavi tik satmaya henüz başlamadı. Ancak Twitter'ın iOS uygulamasında ise bazı detaylara dayanarak, Twitter Türkiye'nin mavi tik ücretinin ortaya çıktığı iddia edildi.

"Türkiye için Twitter 'mavi tik' ücreti belli oldu" iddiası: Eğer doğruysa cepleri yakacak!

Twitter mavi tik ücreti Türkiye'de ne kadar olacak? Sosyal medya platformunun Elon Musk'ın yönetimine geçmesiyle birlikte ülkemizde cevabı en çok araştırılan sorulardan biri bu oldu. Bildiğiniz üzere Twitter, Elon Musk sonrası mavi tik olarak bilinen doğrulama rozetini bir Twitter Blue aboneliğine ekleyerek aylık 8 dolardan satışa çıkardı. Dün itibarıyla bazı ülkelerdeki kullanıcıların hesaplarına mavi tik ekleyen Twitter Blue aboneliğine sahip olmaya başladıkları görüldü. Yani Twitter mavi tik satışına başladı. Ancak bu hizmet henüz Türkiye'ye getirilmedi. Yakında Türkiye'de de Twitter mavi tiklerinin satışına başlanması bekleniyor. Elon Musk'ın bu konuda hızlı davranacağı aşikarken, Twitter'ın iOS uygulamasında görünen bazı detaylara dayanarak, Twitter'ın Türkiye'deki mavi tik ücretinin belli olmuş olabileceği iddia edildi. İşte iddialara göre Twitter'ın Türkiye'deki muhtemel mavi tik ücreti...

TWITTER'IN TÜRKİYE'DEKİ MAVİ TİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU? ŞAŞIRTAN İDDİA

Türkiye'deki mavi tik ücreti ücretiyle ilgili ortaya atılan bu iddia, daha önce de söylediğimiz gibi Twitter'ın iOS uygulamasına dayanıyor. Twitter uygulamasının App Store'daki sayfasına gidildiğinde ve aşağıya kaydırıp "Uygulama İçi Satın Alımlar" kısmı tıklandığında, Twitter Blue aboneliğinin aylık 109,99 TL olarak ücretlendirildiği görülüyor.

Twitter iç fotoğraf

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, bu detaya dayanarak da Twitter'ın Türkiye için hazırladığı mavi tik ücretinin belli olmuş olabileceği iddia ediliyor. İddia ediliyor diyoruz çünkü henüz bu konuda daha resmi bir açıklama gelmiş bulunmuyor.

Ancak bu fiyatın aylardır o kısımda duran temsili bir rakam olduğunu iddia edenler de bulunuyor.

fiyat

Buna bir ekleme de biz yapalım; Türkiye'de açık olmasa dahi Twitter'ın bazı uygulama içi satın alımlarına dair bir fiyat bilgisi günler önce de App Store'daki sayfasında yer alan 'Uygulama İçi Satın Alımlar' kısmında görünüyordu. Fakat bunun o fiyatla aynı olup olmadığını bilemiyoruz.

DİYELİM Kİ FİYAT DOĞRU...

Eğer fiyat bilgisi resmi olarak doğruysa Twitter'da mavi tik satın almanın aylık maliyeti 109,99 TL olacak. Aynı abonelik yurt dışında 8 dolara satılıyor.

İddialar sosyal medyada yer almaya başladı ancak yine de Twitter'dan gelecek resmi açıklamaların takip edilmesinde yarar olacağını belirtelim. Twitter, Twitter Blue'yu resmi olarak ülkemizde kullanıma sunduğunda, yani diğer bir deyişle ülkemizde mavi tik satışına başladığında bu ücret daha farklı olabilir. Bu yüzden resmi açıklamaları beklemek en iyisi olacaktır.

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Elon Musk Twitter

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