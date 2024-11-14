Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli?

Türkiye’de devlet kontrolünde olan, devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan, geliştirilen ve takip edilen çeşitli uygulamalar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve işlemlerini kolaylaştırmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri de Türkiye Kart'tır.

Türkiye Kart nedir?

En kısa ve net tanımı ile Türkiye Kart, birçok ilde geçerli olacağı belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaşım konusunda büyük bir kolaylık sağlayacak olan bir karttır. Kart, tüm Türkiye vatandaşlarının gittikleri tüm şehirlerde farkı ulaşım kartlarına ihtiyaç duymadan tek bir kart ile ulaşım sağlayabilmelerini amaçlar.

2024 yılı Kasım ayında yapılan açıklama doğrultusunda Türkiye Kart için kullanım bedelleri de belirlenmiştir. Yapılan açıklamalara göre Türkiye Kart almak isteyen kişiler Şemasız Türkiye Kart kullanabilmek için 40 TL Prepaid ya da Devit kart kullanabilmek için de 60 TL ödeyecektir.

Türkiye Kart ne işe yarar?

Tüm vatandaşlar Türkiye Kart kullanarak çeşitli illerde ve Türkiye genelinde binecekleri toplu taşıma araçlarında seyahat edebilirler. Vatandaşlar her gittikleri şehirde ayrı bir ödeme yapmaksızın ve ayrı bir kart almak zorunda kalmadan bu kart ile yolculuk yapabilirler.

Amacı tüm ülke genelinde ortak bir ulaşım kartı oluşturmak olan Türkiye Kart uygulaması birçok şehirde kullanılabilmektedir. Pilot ile olarak seçilen şu şehirlerde uygulama başlamıştır: Ankara, İzmir, Kocaeli, Rize, Aksaray, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Çorum.

Türkiye Kart nerelerde geçerli olur?

Türkiye Kart uygulaması anlaşmalı olan tüm belediyelere ait ulaşım araçlarında kullanılabilir bir kart türüdür. Türkiye Kart geçerli olduğu iller şimdilik sınırlı tutulsa da zaman içinde tüm Türkiye genelinde kullanılması hedeflenmektedir.

Bütün şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılması amacı ile hayata geçirilen Türkiye Kart PTT şubelerinden alınabilmektedir. Kart başvurusu için tüm PTT şubelerine gidilebilmekte ya da Türkiye Kart mobil uygulaması kullanılabilmektedir.