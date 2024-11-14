HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli?

Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.11.2024 16:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda adı duyulan ve bazı pilot bölgelerde kullanılmaya başlanan çeşitli uygulamalar bulunur. Bu uygulamalardan biri de tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan ve ülke genelinde geçerliliği olması amacı ile oluşturulan Türkiye Kart olmuştur.

Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli?

Türkiye’de devlet kontrolünde olan, devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan, geliştirilen ve takip edilen çeşitli uygulamalar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve işlemlerini kolaylaştırmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri de Türkiye Kart'tır.

Türkiye Kart nedir?

En kısa ve net tanımı ile Türkiye Kart, birçok ilde geçerli olacağı belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaşım konusunda büyük bir kolaylık sağlayacak olan bir karttır. Kart, tüm Türkiye vatandaşlarının gittikleri tüm şehirlerde farkı ulaşım kartlarına ihtiyaç duymadan tek bir kart ile ulaşım sağlayabilmelerini amaçlar.

2024 yılı Kasım ayında yapılan açıklama doğrultusunda Türkiye Kart için kullanım bedelleri de belirlenmiştir. Yapılan açıklamalara göre Türkiye Kart almak isteyen kişiler Şemasız Türkiye Kart kullanabilmek için 40 TL Prepaid ya da Devit kart kullanabilmek için de 60 TL ödeyecektir.

Türkiye Kart ne işe yarar?

Tüm vatandaşlar Türkiye Kart kullanarak çeşitli illerde ve Türkiye genelinde binecekleri toplu taşıma araçlarında seyahat edebilirler. Vatandaşlar her gittikleri şehirde ayrı bir ödeme yapmaksızın ve ayrı bir kart almak zorunda kalmadan bu kart ile yolculuk yapabilirler.

Amacı tüm ülke genelinde ortak bir ulaşım kartı oluşturmak olan Türkiye Kart uygulaması birçok şehirde kullanılabilmektedir. Pilot ile olarak seçilen şu şehirlerde uygulama başlamıştır: Ankara, İzmir, Kocaeli, Rize, Aksaray, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Çorum.

Türkiye Kart nerelerde geçerli olur?

Türkiye Kart uygulaması anlaşmalı olan tüm belediyelere ait ulaşım araçlarında kullanılabilir bir kart türüdür. Türkiye Kart geçerli olduğu iller şimdilik sınırlı tutulsa da zaman içinde tüm Türkiye genelinde kullanılması hedeflenmektedir.

Bütün şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılması amacı ile hayata geçirilen Türkiye Kart PTT şubelerinden alınabilmektedir. Kart başvurusu için tüm PTT şubelerine gidilebilmekte ya da Türkiye Kart mobil uygulaması kullanılabilmektedir.

Türkiye Kart nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Kart nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır?
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Kart
En Çok Okunan Haberler
'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

Kadın memurları yakından ilgilendiriyor! Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek: 1 yıl yüzde 50 ücretli olsun

Kadın memurları yakından ilgilendiriyor! Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek: 1 yıl yüzde 50 ücretli olsun

Canlı yayında belgeleriyle anlattı! Kan donduran ‘deney’ iddiası

Canlı yayında belgeleriyle anlattı! Kan donduran ‘deney’ iddiası

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

Bir CHP'li belediyeye daha inceleme!

Bir CHP'li belediyeye daha inceleme!

Kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih ve bölge verdi 'Tüm Türkiye'de...'

Kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih ve bölge verdi 'Tüm Türkiye'de...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.