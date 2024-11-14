Türkiye Kart nereden alınır, başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Kart başvurusu ve başvuru şartları

Çeşitli yollardan temin edilebilecek olan Türkiye Kart uygulaması şu anda (Kasım 2024) pilot olarak seçilen çeşitli şehirlerde kullanılabilir hâle getirilmiştir. Vatandaşların hemen ve kolaylıkla temin edebilecekleri Türkiye Kart’ın tüm ülke genelinde kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla oluşturulan sistemler üzerinden alınabilen Türkiye Kart sayesinde tüm şehirlerde tek bir kart kullanarak seyahat edebilmek de mümkün olacaktır.

Türkiye Kart nereden alınır?

Ülke genelinde birçok şehirde şu anda kullanılan ve yakın zamanda tüm şehirlerde kullanılması hedeflenen Türkiye Kart vatandaşların gittikleri her bir şehirde tek bir kart ile toplu taşıma kullanabilmelerini sağlar.

Türkiye Kart alabilmek için belirlenen ücretlerin ödenmesi yeterli olacaktır. PTT şubelerinden teslim alınabilecek olan Türkiye Kart için başvuru hem PTT şubelerinden hem de internet üzerinden yapılabilmektedir.

Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır?

Türkiye Kart sahibi olmak isteyen kişiler en yakın PTT şubesine bizzat giderek başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Şu anda Türkiye Kart, İstanbul’da Marmaray’da Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı’nda, Halkalı Bahçeşehir Banliyö Hattı’nda ve Gayrettepe İstanbul Havaalanı ile Arnavutköy Metro Hattı’nda kullanılabilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamaya göre İzmir’de ve Ankara’da da kullanılabilen Türkiye Kart uygulamasının yıl sonuna dek tüm şehirlerde kullanılması beklenmektedir.

Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Kart başvuru şartlarına göre başvuru hem mobil cihazlar indirilen uygulamalar üzerinden hem de PTT şubelerinden şahsen yapılabilmektedir. Yapılan başvuru işleminin ardından Türkiye Kart tüm PTT şubelerinden teslim alınabilmektedir. Teslim alınan Türkiye Kart ile tüm ülkede tek bir kart ile toplu taşıma araçlarına binilebilecektir.

Toplu taşımalarda ve tüm bankacılık hizmetlerinde fiziksel olarak kullanılabilen kartlar geliştirilen Türkiye Kart mobil uygulamasına entegre edilecek ve bu sayede mobil işlemlerde bankacılılık ulaşım ve online olarak bakiye yükleme işlemleri de yapılabilecektir.