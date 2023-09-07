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Türkiye’nin depreme karşı en güvenli illeri belli oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan duyurdu…

07.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin depreme karşı en güvenli illeri hangileri sorusu merak konusu olmaya devam edern deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan yaptığı açıklamada Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini sıraladı. İşte en güvenli illerin yer aldığı o liste…

Türkiye’nin depreme karşı en güvenli illeri belli oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan duyurdu…

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin her bölgesine yayılan deprem korkusu devam ediyor. Depreme karşın en riskli iller konusunda bilim insanlarından peş peşe açıklamalar gelirken uzun süre sonra ilk kez depreme karşı en güvenli olan iller için açıklama geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem açısından en güvenli olan illere ilişkin açıklamada bulundu.

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DEPREM TEHLİKESİ EN AZ OLAN İLLER

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

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Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem beklenen iller! Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem beklenen iller!


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deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan güvenli iller

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