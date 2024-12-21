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Türkiye'nin en soğuk ili Ardahan oldu! Neredeyse bütün şehir dondu

21.12.2024 10:35
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Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Türkiye'nin en soğuk ili Ardahan oldu! Neredeyse bütün şehir dondu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

HER YER DONDU

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ardahan soğuk
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