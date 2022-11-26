Sahte doktor Ayşe Özkiraz ünlü anketçi Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı: Tıp kazandığını duyunca mutlu olmuştuk

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktor asistanının bölümün sorumlu doktoruna çocuk doktoru Ayşe Özkiraz'ın TUS'ta 81 puan aldığını söylemesi üzerine hastane yönetimi durumdan şüphelenmiş, sorumlu doktor,Ayşe Özkiraz'dan çelişkili cevaplar alınca durumu hastane yönetimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmişti.

TUTUKLANDI

Emniyet güçleri Ayşe Özkiraz'ın evinde yaptıkları aramada üç poşet dolusu tıbbi kitaplara ve dokümanlara el koyarken, sahte üniversite kimlikleri, sahte doktor kimlikleri, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimliklerin yanı sıra ameliyat kıyafetleri ve dönem birincisi olduğuna dair sahte plaketler ele geçirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından sahte doktor Ayşe Özkiraz adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaşanan sahte doktor olayına ilişkin ihmali bulunanlar hakkında da ek soruşturma başlattı.

ÜNLÜ ANKETÖR KEMAL ÖZKİRAZ'IN AKRABASI ÇIKTI

Öte yandan Ayşe Özkiraz'ın Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu çıktı. Özkiraz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Doktor olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı. Bu yaşta nasıl atanmış anlayamadık.

''BİZİ KANDIRDIĞINA MI ÜZÜLEYİM, REZİLLİĞE Mİ ÜZÜLEYİM''

Ayşe Özkiraz'ın Özkiraz'ın başka bir akrabası olan Doktor Servet Özkiraz da, daha önce paylaştığı bir tweette "Yeğenim Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı" demesinin gündeme gelmesinin ardından "Hepimizi şoke etti" açıklamasını yaptı. Bir diğer doktorun paylaştığı eski tweete yanıt veren Servet Özkiraz; "Tutku Hocam olay hepimizi şok etti. ÖSYM belgesini bana attığında çok sevinip paylaşmıştım doğal olarak. Bizi kandırdığına mı üzüleyim, rezilliğe mi üzüleyim bilemiyorum. Çok şaşkın ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE DOKTOR' AÇIKLAMASI

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Özkiraz'ın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli gibi çalışmadığı belirtilerek, "Hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmamıştır. Kendisine, kurumun bir çalışanı olduğu varsayılarak muamele edilmemiştir. Fakat sahte doktor Ayşe Özkiraz, hastanenin idealist ve genç bir uzman doktorunu, kendisiyle meslektaş olduğuna; ona gösterdiği, sahte oldukları ise daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmış; fakülte birinciliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı gibi sözde başarılarıyla etkilemeyi başarabilmiştir. Uzmanlık için Çocuk Cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen Ayşe Özkiraz, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü hekim tarafından kendisine, mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla, hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkanı verilmiştir" denildi.

'GÖREVLİNİN GÜVENİNİ SUİSTİMAL ETTİ'

Polisin Ayşe Özkiraz'ın evinde yaptığı aramada; doktorlara özgü kıyafetler, sahte fakülte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulduğu belirtilen açıklamada, "Ayşe Özkiraz'ın uzakta yaşadığı ailesine, çevresine uzun süredir tıp öğrencisi, nihayet doktor olduğunu söylediği öğrenildi. Hastaneye ilk gelişinde, ona eşlik edip, kendisini takdim eden resmi görevlinin güvenini de suistimal ettiği açık görülüyor. Kendisini doktor olarak tanıtan genç kadının, uzun zamandır zihninde kurguladığı ve hayatını buna göre planladığı anlaşılan 'doktor rolü', hastanede kendisine herhangi bir görev verilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi söz konusu olmadığı için bir süre devam etmiştir" denildi.

'HASTANE ORTAMINI İZLEYEBİLME İMKANI VERİLDİ'

Ayrıca Özkiraz hakkında, hekimlerin zamanla bazı teorik bilgilerden yoksun olduğunu fark etmesi üzerine tıp fakültesi mezunu olduğundan şüphe duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Yapılan araştırmalarda şahsın doktor olmadığı, kendisini tanıtırken söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Konu Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne ve İl Sağlık Müdürlüğü'müze bildirilip, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayşe Özkiraz, yanında, kendisini kurumda çalışan hekim arkadaşımızla tanıştıran ve ilçede resmi görevi olan kişiyle birlikte, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne temmuz ayında gelmiştir. 17 Kasım'da yapılan suç duyurusu ve dün gerçekleşen tutuklama, olayda sürenin yayınlanan haberlerde yer aldığı gibi olmadığını göstermektedir. Bir yıl denen süre yaklaşık 4 aydır. Asıl yanlış bilgiyse bu kişinin doktorluk yaptığıdır. Zanlı, bu 4 aylık süre içinde hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamış, kendisine hekimlik süreçlerini hastane ortamında izleyebilme imkanı verilmiştir. Diğer pek çok mesleğin aksine, bir 'sahte doktor' vakasının daha fazla ilgi konusu olması; tıbbın uzun yıllar alan eğitimi ve mesleğin gerektirdiği büyük bilgidir. Olayı ilginç kılan bu tezattır. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki olayda, hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır."



