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Türkiye'nin sevgisini kazandığı sırada üzücü haber gelmişti! Marketteki dans şovuyla viral olan Nimet hocayı görenler telefona sarıldı

09.10.2023 12:27 | Son Güncelleme:
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Denizli'de bir markette müziği duyunca dayanamayıp dans hünerlerini sergilemeye başladı, bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne girdi! Emekli öğretmen Nimet İyice'den bir süre sonra uzun süre haber alınamadı. Evine çilingirle girilen İyice'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Nimet İyice ortaya çıktı, onu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye'nin sevgisini kazandığı sırada üzücü haber gelmişti! Marketteki dans şovuyla viral olan Nimet hocayı görenler telefona sarıldı

Dans şovuyla milyonların gönlüne taht kurduktan sonra bir anda sırra kadem basan Nimet İyice adeta bomba gibi döndü. Kayıp olduğu süre zarfında nerede olduğunu ve yaşadıklarını bir bir anlatan İyice, çok konuşulan dans görüntülerine yenilerini eklemeyi de ihmal etmedi, esnafın neşe kaynağı oldu.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca elindeki çantayı bırakıp, ceketini çıkardıktan sonra yaptığı dans ile tanındı. Marketin içerisini dans pistine çeviren İyice'nin market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde yaptığı bale gösterisi milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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TAKSİCİ YÜREKLERE SU SERPEN HABERİ VERDİ

Samimiyeti ve doğallığıyla kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanan Nimet İyice’den geçtiğimiz ağustos ayında üzücü bir haber alındı. 15 gün kendisinden haber alamayınca evine çilingirle girdikleri Nimet hocayı bulamayan yakınları ve komşuları, kayıp başvurusunda bulundu. Nimet hocanın kayıp olduğuna dair sosyal medyadan yapılan paylaşımı gören taksici, tanımadığı kadının kim olduğunu anlayınca herkesin yüreğine su serpen haberi verdi. Evinde otururken rahatsızlık yaşaması üzerine caddeye inen Nimet İyice'nin taksicinin yardımıyla hastaneye gittiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde gözlem altında tutulan İyice, tedavisinin tamamlanmasının ardından çok özlediği mahallesine geri döndü.

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ONU GÖREN ESNAF HEMEN SEVDİĞİ ŞARKILARI AÇTI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde uzun süren tedavisinin ardından taburcu olan Nimet İyice, hasret kaldığı evine ve komşularına kavuştu. Tedavi boyunca esnaftan mahrum kalan İyice, alışveriş yapmak için gittiği işletmelere neşe kaynağını da götürdü. Alışverişini yaptığı sırada kendisini gören esnaflar, mutluluk içinde hızlıca Nimet Hocanın sevdiği şarkı parçalarını hemen çaldı. İyice ise esnafın ve müşterilerin sevgi dolu bakışlarına dans şovu karşılık verdi. İyice'nin marketteki dans gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

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“GÜZEL BİR TEDAVİNİN ARDINDAN EVİME GELDİM”

Polislerin evine çilingir ile girdiğini ve komşularının kendisini çok merak ettiğini anlatan Nimet İyice, “Çok temizlik yaptım ve evimi toparlarken yoruldum. Fazla koşuşturmadan ateşim çıktı. Ateş olunca epilepsi hastalığı ile birlikte daha kötü oldum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım ve küçük bir ateşe gelmek istemediler. Sonra araç ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gittim. Komşularım bana ulaşamayınca öldü mü yaşıyor mu diye düşünce içerisine girmişler. Ölse kokusu gelir veya kapı önündeki ayakkabısı aynı durmaz diye düşünmüşler. Ayrıca ben komşularıma sürekli uğradığım ve haber verdiğim için merak etmişler. İhbar üzerine polisler, evime gelip, kapımı çilingir ile açmışlar. Evde olmadığımı görünce merak etmişler. Sonra çıkan haberlerin ardından hastanede ve bazı arkadaşların söylemesi ile hastane de olduğumu öğreniyorlar. Hastane de bir buçuk ay yattım ve güzel bir tedavinin ardından evime geldim” dedi.

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“HER GİTTİĞİM YERDE OYNATTILAR”

Bu kadar çok sevildiğini kendisinin de tahmin edemediğini anlatan Nimet İyice, “Beni merak ettiklerini duyunca çok duygulandım ve çok ağladığım da oldu. Biraz memnun oldum biraz da üzüldüm. Hastanede biraz kilo aldım. Önce bahçede sonra geldiğim evimde zaman zaman oynayarak zayıflamaya çalışıyorum. Çocukluktan beri doğum günlerinde, düğünler de hep beni oynattılar. Çünkü bensiz düğün ve eğlence olmuyordu. Her gittiğim yerde oynattılar. Üzülmeyeyim diye çikolata ve hediyeler ile büyütmüşler ve hep oynatmışlar” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Dans market

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