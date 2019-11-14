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Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

Edirne’de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekleyişi dördüncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. (39) tampon bölgede dördüncü gününde bekleyişi sürüyor.

GECEYİ ARABADA GEÇİRİYOR

Söz konusu DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ’lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulunulduğu öğrenildi.

ÜRDÜN ASILLI, ABD PASAPORTU VAR

İstanbul Göç İdaresi tarafından pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

YAYA GEÇİŞİ YOK, ARAÇLA GEÇİŞE İZİN VERİLİYOR

Muhammad Darwis B.'nin dört gündür tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri devam ederken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı. Söz konusu sınır kapısında yaya geçişine izin verilmezken, sadece vatandaşların özel araçlarla geçişi sağlanıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Sınır Dışı DEAŞ'lı terörist

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