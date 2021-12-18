Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor! Arkadaşları savcılığa koştu

32 yaşındaki Rus oyuncu Katerina Barçukova, yaklaşık 6 ay önce Türkiye geldi ve yerli bir dizide rol aldı. Hayatına Türkiye'de devam eden oyuncuya 6 aydır ulaşamayan ailesi ve arkadaşları ise panikleyince harekete geçti.

AİLESİ GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Show Haber'de yer alan habere göre, 6 aydır telefonu kapalı olan Rus oyuncunun kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Kızına ulaşamayan baba, Türkiye'deki tanıdıklarını arayarak yardım istedi.Bunun üzerine Türkiye'deki arkadaşları da kayıp başvurusunda bulundu.

"ÖLÜ BİR KADIN BULUNDU, ONUN İÇİN DNA YAPILMASINI İSTEDİK"

Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yapan Katerina'nın arkadaşı "2 ay önce bir kadın ölü olarak bulundu ve yanında kimliği falan yoktu. Ben de ona DNA yapılması için başvuruda bulundum. Burada bir adamla beraber dizide rol aldı. Ben de 1 tane numarası var o da kapalı. Sevgilisinin de numarasını bulamadık" dedi.

