Türkiye'ye sığınan Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Bizi Türk dostlarımız kurtardı

Jamala, 2016’da ülkesi Ukrayna’yı Eurovision’da temsil etmiş, Kırım Tatar ailesinin acı dolu sürgün hikayesini anlattığı şarkısı 1944, Avrupa’da tam not alıp Eurovision birincisi olmuştu. Jamala, ailesiyle birlikte yaşamını sürdürdüğü Kiev'de Rus birliklerin saldırısından kaçıp Türkiye'ye geldi. Jamala, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu oldu ve Ukrayna'da yaşananları anlattı. İki çocuğuyla birlikte önce Romanya sınırına giden ünlü şarkıcı, Türk dostlarının yardımıyla ise ablasının da yaşadığı İstanbul'a gelebildiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMI KUCAKLAYIP EVDEN ÇIKABİLDİM"

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Jamala şu şekilde konuştu:

"Dünya bu olanların farkında olmalı. Rusya Ukrayna'ya saldırdı bu çok korkunç bir şey ve çılgınca. 24 Şubat sabahı uyandım ve eşim 'Savaş başladı' dedi. Ben hala şaşkındım. Hiç bir kıyafetim ve eşyam olmadan 2 çocuğumu kucakladım ve aceleyle evden çıktım. 3 farklı sığınakta zaman geçirdik. Eşime 'Kiev'de kalıp duruma bakalım, bekleyelim' dedim. Ama her şey 2-3 saat içinde gelişti. Hiç beklemiyorduk. Önce Çernobil'e ardından Romanya sınırına gidelim diye düşündük. Türk dostlarımız Romanya sınırına gelip bizi aldılar ve ardından İstanbul'a getirdiler. Biz, sizler olmadan ve dünyanın yardımı olmadan yapayalnızız. Ordumuzun yardıma ihtiyacı var. Güvende değiliz kadınlar ve çocuklar ölüyor"

"ÜLKEMİZİ EVLERİMİZİ ÖYLECE VEREMEYİZ"

"Tek bir planımız var o da kazanmak. Çünkü gerçekler bizi destekliyor. Eşim, ailemiz ve ülkemiz için savaşıyor. Bütün Türk halkından sessiz kalmamasını ve konuşmalarını istiyoruz. Olanların ne kadar korkunç olduğunu söyleyin. Putin bence hasta. onun planı masum insanları öldürdü. Ülkemi darmadağın etti bu delilik. Ülkemizi evlerimizi birisi 'Benim' dedi diye öylece veremeyiz.

"DEVLET BAŞKANIMIZ ÇOK CESUR BİRİSİ"

Jamala, Altaylı'nın "Bu mücadelede en çok kime güveniyorsunuz?" sorunu üzerine ise "Ben kendi ülkeme ve devlet başkanıma güveniyorum. Çok cesur insan. Türk medyasına da gerçek bilgiyi paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçek bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Milyonlarca kadın ve çocuğun bir anda mülteci konumuna geldiğini belirten ünlü şarkıcı Jamala, "Bugünlerde buradayım şu an için. Ama güvende olduğumu hissetmiyorum. Kadınlar ve çocuklar benim ülkemde ölmüşken kendimi rahat hissetmiyorum. 6 gündür uyuyamıyorum. Evime dönmek istiyorum. Benim için son derece önemli bu. Çok şükür ki ablamın evinde sığınma şansım var şu anda. Ama milyonlarca kadın ve çocuk mülteci oldular şu anda. Bütün dünyanın ve Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



