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Türkiye'yi derinden sarsan soruşturma bu ihbarla başladı! "Bu vatan hainlerine dur demeli"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 10:35
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Birçok skandal yaşandı ama hiçbiri masum bebekleri acımasızca öldüren sağlıkçılar kadar toplumu etkilememişti. Acılı ailelerden para aldılar, bebeklerin canına kıydılar, o paralarla alem yaptılar ama hesap etmedikleri bir şikayetle hepsi yakayı ele verdi. İşte yenidoğan çetesinin yakalanmasına vesile olan o CİMER şikayeti...

Türkiye'yi derinden sarsan soruşturma bu ihbarla başladı! "Bu vatan hainlerine dur demeli"

Türkiye'de 1 numaralı gündem maalesef yenidoğan çetesi. Örgüt lideri Fırat Sarı ve giydiği önlükleri hak etmeyen bir grup doktor ve hemşire birçok ailenin hayatını mahvetti. Hem umutlu ailelerin bebeklerini öldürdüler hem de çaresiz durumdaki ailelerin paralarına göz diktiler.

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CİMER ŞİKAYETİ ONLARI BİTİRDİ

Tarihin en acımasız çetelerinden biri olan yenidoğan çetesiyle ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Akılalmaz mesajlar, tehditler, alem ve maç planları derken örgütü çöküşe götüren süreç ortaya çıktı. Her şey bir CİMER şikayetiyle başladı.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu şikayette şu ifadeler yer aldı.

"BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR"

Örgüt lideri Fırat Sarı'nın aynı zamanda eski bir PKK hükümlüsü de olduğunun vurgulandığı o ihbar şöyle:

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Eski PKK hükümlüsü olan yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar.

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"MİLYONLARCA LİRA PARA KAZANDILAR"

İnsani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar 1. basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca TL para kazandılar. Bebeklerin ölümüne sebep oldular.

"BU VATAN HAİNLERİNE DUR DEMELİ"

Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan yenidoğan çetesi Fırat Sarı
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