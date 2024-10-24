TUSAŞ'a saldıran kadın terörist öleceğini anlayınca kendisini patlatmış! Geriye sadece bir el parçası kaldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik dün terör saldırısı gerçekleştirildi. TUSAŞ'a gasp ettikleri taksi ile gelen teröristler, araçtan iner inmez ateş etmeye başlıyor. Saldırı sonucu 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Öte yandan TUSAŞ'a saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacak. Kendini patlatan kadın teröristin bir tek eli kaldığı öğrenildi.

YARALILARDAN 3'Ü TABURCU EDİLDİ

Gelen son bilgilere göre yaralılardan 3'ü taburcu edildi. 1 yaralının ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Fevzi Çakır Habertürk ekranlarında hain saldırının detaylarını aktardı.

Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:



2 terörist oraya ticari taksi ile geldi. Bu ticari taksiyi de Kahramankazan ilçesinde gasp etmişlerdi. O gasp esnasında da maalesef taksici esnafımızı şehit ettiler. Taksi şoförü Murat Aslan’ın naaşının bulunduğu andaki fotoğraf karesi de var ancak koltuk arkasına arka koltuğun ön tarafına dizleri bükük bir vaziyette konulmuştu. Aracın içerisinde bulundu. Zaten teröristlerle sıcak temas uzunca bir süre devam ettiği için de bakılmamıştı. Daha sonra taksici esnafımızın naaşına ulaşıldı.

"SALDIRIYA UĞRAYAN KAPI NİSPETEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN DAHA AZ OLDUĞU KAPI"

Ben TUSAŞ’ı tarif edeyim. Ankara’nın merkez ilçelerinden biri olan Kahramankazan ilçesinin sınırları içerisinde bulunuyor ama şehir merkezine yaklaşık 30-35 kilometre bir mesafede bölge İstanbul’dan Ankara’ya girerken selamlayarak girilen bir bölge aslında sadece TUSAŞ’ın bulunduğu bir yer de değil bütünüyle Türk Savunma Sanayi kuruluşlarının bulunduğu Akıncı olarak bilinen kamuoyunda hava meydan kuvvetlerinin olduğu uzay savunma sanayinin kurulduğu bir bölge. Etrafı da bütünüyle Sanayi bölgesi. Saldırıya uğrayan kapı da diğer kapılara oranla nispeten güvenlik önlemlerinin daha az olduğu personel giriş çıkışlarının yapıldığı bir kapı.

Teröristler Kahramankazan ilçesine geliyorlar. Gün içerisinde bu ilçede çeşitli pastanelere gidip yemek yiyorlar. Sırtlarında çantaları var o çantaları oldukça ağır ve çantaları kaldırırken oldukça zorlandıkları görüntüleri de gördük bunları ekrana yansıtmasak da…

"EL ELE GEZİYORLAR, SEVGİLİSİ GÖRÜNTÜSÜ VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sonrasında el ele geziyorlar sevgili görüntüsü vermeye çalışıyorlar daha sonra da bu taksici vatandaşımıza bir noktada durdurup belli bölgeye götürdükten sonra etkisiz hale getirip aracın içerisine koyduktan sonra da orada üzerlerini değiştirip çantalarındaki hücum yeleklerini giyiyorlar. Mühimmatları üzerlerine alıyorlar ki fotoğraf karesinde gördüm ben taksinin arka koltuklarında da Kahramankazan’da gezerken giydikleri kıyafet vardı yani üstlerini değişmişler.

"ZAMANLAMA AÇISINDAN BİR KEŞİF YAPILMIŞ"

O şekilde TUSAŞ’a geliyorlar ve orada hemen taksiden iner inmez uzun namlulu silahlarla saldırı girişiminde bulunuyorlar. Tam o esnada saat 15.26 sularında saldırı başlıyor. Saat neden önemli? Bir keşif yapılmış muhtemelen çünkü saat 15.15 ila saat 15.45 arasında TUSAŞ’ta vardiya değişimi var. O vardiya değişimi hedef alınmış. Zamanlama açısından bir keşif yapılmış.

"ONDAN GERİYE BİR EL PARÇASI KALIYOR"

‘Kaç terörist vardı?’ sorusuna net cevap da verecek olursak; net olarak söylüyorum güvenlik kaynaklarından teyitli bir şekilde 2 terörist geldi. Biri kadın diğeri erkek olmak üzere araçtan iner inmez G1 nizamiyesine doğru hareket ettiler. İlk anda gerçekleşen patlamada kadın terörist kendisini patlatıyor çünkü güvenlik görevlisi kendisini vuruyor. Anlıyor ölecek üzerindeki bombayı patlatıyor. Zaten üzerinde de çok sayıda el bombası olduğu için vücut bütünlüğü bütünüyle parçalanıyor. Sadece ondan geriye bir el parçası kalıyor. Sağlam bulunan parça olarak söylüyorum. Zaten o el de şu an kimlik tespiti yapabilmek için en önemli parça.

"SAĞ OLARAK ELE GEÇMEMEK İÇİN KENDİSİNİ İNFİLAK ETTİRİYOR"

İkinci patlama ise erkek terörist G1 kapısında çatışıp içeri sızıyor. İnsan kaynakları binasına doğru hareket ediyor. Bu esnada bölgeye özel harekat ekipleri geliyor ve bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışma esnasında da belirli bir süre sonra görüyor ki teslim alınacak sağ olarak ele geçmemek için o esnada da erkek terörist kendisini infilak ettiriyor. Saat 16.40’da ikinci patlama yaşandı. O esnada da sıcak temasta olan polis özel harekat ekipleri o patlama da etrafa saçılan şarampel parçalarından yaralandı. 7 özel harekat polisi bu şekilde yaralandı.

"HERHANGİ BİR REHİNE DURUMU SÖZ KONUSU OLMADI"

2 terörist bu şekilde yakalandı ve herhangi bir rehine durumu da söz konusu olmadı bunu da belirtelim. Teröristler çatışma sonucunda öldüreceklerini anlayınca kendilerini patlattılar.