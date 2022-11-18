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Tutsak eş anlamlısı nedir? Tutsağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.11.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz tarih boyunca ilişki kurmuş olduğu ülkelerin dillerinden kelimeleri kendi bünyesine katmış ve bu sayede kelime bakımından oldukça zengin bir dil olmuştur. Böylece birçok kelimenin kendisiyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimesi bulunur. Eş anlamlı kelimeler birbirleriyle aynı anlama gelen ancak yazılış açısından farklı olan kelimelerdir. Peki, tutsak kelimesinin eş anlamı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir? Tutsağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Anlam olarak savaşta ele geçirilen düşman veya gitmesine izin verilmeyen kişi olarak kullanılır. Tutsak sözcüğü hem cümle içinde hem de tek başına anlam ifade ettiğinden dolayı kullanım alanı oldukça geniştir. Tutsak kelimesi Eski Türkçe kelimelerden biridir. Eski Türkçede "teslim etmek" anlamında kullanılan "tut-" fiiline "+(g)Ak" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Eski Türkçe bir kelime olmasına rağmen günümüzde de sıkça karşılaşırız. Tutsak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekilde açıklanır:

  • Savaşta ele geçmiş olan düşman, esir.
  • Gitmesine, serbestçe hareket etmesine engel olma durumu.
  • Bir şeye ya da bir kimseye çok bağlı olan, kendini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse.
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Tutsak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tutsak kelimesi günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Tutsağın eş anlamlısı olan kelime de cümle içinde kullanılır ve tutsak ile aynı anlama gelir. Tutsak kelimesinin eş anlamı da cümlede bu anlamları ifade eder. Tutsak kelimesinin eş anlamı olan sözcük hem yazılı hem de sözlü metinlerde kullanılabilir ve tekrara düşmeye engel olur. Tutsak eş anlamlısı olan kelime:

  • Esir
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Tutsağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Tutsağın da eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Tutsak kelimesi yerine kullanılabilen eş anlamlı kelime "esir"dir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan esir, tutsak yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz veya değişmez. Tutsak eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Savaş bittikten sonra esir düşen insanlar tüm özgürlüklerini kaybettiler.
  • Zaaflarını kullanıp ona adeta esiri gibi davranıyordu.
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