Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İbrahim Büyükak hangi rolde oynuyor? Tutunamayanlar 6. son bölüm izle

Faturaları ve kirayı ödemekte zorluk yaşayan Lütfü, bu konuyu hiç umursamayan İlhan'a sitem eder. İlhan faturalara ve kiraya yardımcı olması için sürpriz bir ev arkadaşı bulur. Lütfü'nün ev arkadaşı kim olacaktır? Üniversitesi kapanan Hicabi, Sevgililer Günü'nü fırsata çevirmek için kolları sıvar. Hicabi bu durumdan faydalanabilecek midir?

Mahalledeki Sevgililer Günü hazırlıklarına İrem'de katılır. İrem, Sevgililer Günü için kitap kafeye yeni bir düzen getirir. Ancak Tarık, İrem'e darılmıştır. İrem, Tarık'ın kendine neden darıldığını öğrenebilecek midir?

İrem'le restoranda yaşadıklarından dolayı depresyona giren Tarık, odasına kapanıp inzivaya çekilir. İzlediği her kanalda Sevgililer Günü reklamlarıyla karşılaşır. Ablasının zorlamasıyla dışarı çıkan Tarık, bu sefer gittiği her yerde Sevgililer Günü mesajlarıyla karşı karşıya kalır. Gerçek aşkın varlığını bulmaya çalışan Tarık, İlhan ve Lütfü'ye danışır.

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar'ın 7. yeni bölümü 25 Şubat Salı akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölüme 3 Adam'la tanınan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak da konuk olarak katılıyor.

TUTUNAMAYANLAR GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

