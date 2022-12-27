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  4. Tuvalet için mola vermişlerdi! Karısını unutup yola devam edince sosyal medyada dalga konusu oldu

Tuvalet için mola vermişlerdi! Karısını unutup yola devam edince sosyal medyada dalga konusu oldu

27.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylandlı bir çiftin yaşadığı olay sosyal medyada dalga konusu oldu. 55 yaşındaki Boontom Chaimoon, 49 yaşındaki eşi Amunay Chaimoon’u tauvalet ihtiyaçlarını gidermek için verdikleri molada benzinlikte unuttu. Sosyal medyada dalga konusu olan adam eşinin arka koltukta uyuduğunu zannettiğini söyledi. Eşini geri dönüp alan adam karısından bolca özür diledi.

Tuvalet için mola vermişlerdi! Karısını unutup yola devam edince sosyal medyada dalga konusu oldu

55 yaşındaki Boontom Chaimoon ve 49 yaşındaki eşi Amnuay Chaimoon'un Yeni Yılı Maha Sarakham Eyaletindeki memleketlerinde geçirmek için Pazar sabahı saat 3'te bir yolculuğa çıktı. Çift tuvalet ihtiyacını gidermek için benzilikte mola verdi. Yerel Daily News sitesinde yer alan habere göre eş Boontom karısının arabada olduğunu zannederek onu almadan yola çıktı. Amnuay geri döndüğünde ise kocasının arabayla birlikte gittiğini fark etti ve yardım bulabilmek için 20 kilometre ilerideki Kabin Buri bölgesine yürümeye karar verdi. Cep telefonunu arabadaki çantasında unutan kadın yerel bir polis karakoluna giderek yardım istedi.

KOCASI SAATLERCE FARK ETMEDİ

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Polis defalarca kez eş Boontom’u aramasına rağmen adam bir türlü telefonlarına cevap vermedi. Tayland Posts English'e göre yetkililer, o zamana kadar 159.6 km uzaklıktaki Korat eyaletine kadar araba sürmüş olan dalgın ruh eşine nihayet sabah 8'e kadar ulaşmayı başardılar.

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Polisin ulaşmayı başardığı Bontoom, eşini geri almak için Kabin Buri'ye döndü. Yokluğunu fark etmeden nasıl bu kadar uzağa gidebildiği sorulduğunda koca, onun sürekli arka koltukta uyuduğunu düşündüğünü söyledi. Döndüğünde karısından bolca özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland benzinlik

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