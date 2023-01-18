Tuvaletteyken doğum yaptı! Bir de kocası o anları sosyal medyadan paylaştı... Olay yaratan görüntüler

Sosyal medyadan paylaştıkları içerikler sayesinde popüler olmayı başaran Ariel ve Michael Tyson ikilisi TikTok’tan 7. çocuklarının doğumuna dair ilginç bir an yayınladı. Yaklaşık 26 milyon görüntülenmeye ulaşan anlarda Ariel’in tuvalette doğum yaptığı ve kocasının o anları kaydettiği görüldü. Ariel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “4 kiloluk çocuğumu tuvalette doğuma 50 dakika varken tek başıma doğurdum. Orada sadece kocam vardı. Tuvaletteyken doğum yaptım ve bebeğimi son anda yakaladım” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Doğumun başlamasına kısa bir süre varken tuvalete gitmeyi tercih eden Ariel’in bebeğini tuvalette dünyaya getirdiği anlar sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekti. Daha öncesi 6 doğumunda da eşinin kendisine destek olduğunu ifade eden Ariel, “Sabaha karşı büyük bir acıyla uyandım. Suyum daha gelmemişti bu yüzden eşimi kaldırmadım. İkimizde doğum sürecine alışkınız ancak tuvalette doğum yapmak beklediğim bir durum değildi” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten onun tuvalete gitmesine nasıl izin verdiğini anlamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle bu işte profesyonelsiniz” yorumunu ekledi.