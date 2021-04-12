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Tuvana Türkay yeni imajıyla olay oldu

12.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerdeki görüntüsüyle gündeme bomba gibi düşen Tuvana Türkay yeni imajıyla dikkat çekti.

Tuvana Türkay yeni imajıyla olay oldu

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yeni dizisi için imajını yeniledi. Star TV’de yayınlanacak yeni dizisi “Kağıt Ev” için saçlarını kestiren oyuncu, Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolü paylaşacak.

Oyuncunun yeni imajı, bir döneme damgasını vuran ‘Kara Melek’e benzetildi.

Tuvana Türkay tanınmaz halde!Tuvana Türkay tanınmaz halde!

Yeni dizisiyle ilgili ser verip, sır vermeyen Tuvana Türkay’ın bu hali büyük beğeni kazanırken, dizide nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

İşte güzel oyuncunun son hali:

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Tuvana Türkay
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