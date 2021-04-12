Tuvana Türkay yeni imajıyla olay oldu

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yeni dizisi için imajını yeniledi. Star TV’de yayınlanacak yeni dizisi “Kağıt Ev” için saçlarını kestiren oyuncu, Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolü paylaşacak.

Oyuncunun yeni imajı, bir döneme damgasını vuran ‘Kara Melek’e benzetildi.

Yeni dizisiyle ilgili ser verip, sır vermeyen Tuvana Türkay’ın bu hali büyük beğeni kazanırken, dizide nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

İşte güzel oyuncunun son hali:





