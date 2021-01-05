Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi

Araçların teknik açıdan yeterli olup olmadığının ve yolcuların güvenliğini sağlama noktasında gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrol edildiği araç muayenesi işlemi, Tüvtürk tarafından gerçekleştirilir. Araç muayene hizmetinin her araç türü için farklı ücretlendirmesi vardır. Bunun yanı sıra çok sayıda Tüvtürk araç muayene istasyonu bulunur. Yani araç muayenesine dair bilgi almak isteyebileceğiniz farklı konular olabilir. Aracınızın muayenesine dair her türlü işlemi gerçekleştirmek ve dilerseniz muayene sonrasında da destek almak için Tüvtürk ile çeşitli yollardan iletişim kurabilirsiniz. İşte Tüvtürk iletişim kanalları... Tüvtürk Müşteri Hizmetleri Tüvtürk ile iletişim kurmak için kullanabileceğiniz ilk yöntem müşteri hizmetlerini aramaktır. Tüvtürk müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 88 88'i arayarak çeşitli konularla alakalı destek alabilirsiniz. Tüvtürk müşteri hizmetleri 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet verdiği için bu saatler dışında ararsanız işlemlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Bu numarayı aradığınızda ilk olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metnini dinlemek için 7'yi, başka işlemler için ise 8'i tuşlamanız istenir. Daha sonra gerçekleştirebileceğiniz işlemler sırasıyla şunlardır:

Araç muayenesi için randevu almak (1)

Muayene ücretlerini öğrenmek (2)

Gerekli belgeleri sorgulamak (3)

Egzoz-emisyon muayenesi için randevu almak (4)

Muayene istasyonlarının iletişim bilgilerini öğrenmek (5)

Muayene periyotları hakkında bilgi almak (6)

Müşteri temsilcisine bağlanmak (9) Bu işlemlerden hangisini yapmak istiyorsanız ilgili rakamı tuşlayarak devam edebilirsiniz. Gerekli birime yönlendirilir ve işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Tüvtürk çağrı merkezi ile iletişim kurmadan önce araç ruhsatını yanınızda bulundurmanız ve aracınızın kilometre bilgisinden emin olmanız gerekir. Tüvtürk randevu telefonu da 0850 222 88 88'dir. Tüvtürk Genel Müdürlük İletişim Bilgileri Tüvtürk Call Center ile işlemlerinizi gerçekleştiremediyseniz ya da farklı durumlar için irtibat kurmak istiyorsanız Tüvtürk merkez telefon ile de iletişime geçebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz iletişim bilgileri şu şekilde: Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer /İstanbul

Telefon: 0212 366 99 00

Faks: 0212 285 06 46 Tüvtürk Web Sitesi İşlemleri Tüvtürk araç muayene hizmetine yönelik her tür işlem için Tüvtürk müşteri hizmetleri tel numarasının yanı sıra web sitesinden de faydalanabilirsiniz. Tüvtürk resmi web sitesine aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantı aracılığıyla gidebilirsiniz. Tüvtürk'ün web sitesi üzerinden araç muayene randevusu oluşturma, muayene öncesi, sırası ve değerlendirmesi süreçlerine dair bilgi edinme, gecikme bedeli hesaplama, gezici istasyon programını öğrenme, muayene sorgulama gibi çok sayıda işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz linklere tıklayarak bu belli başlı işlemlerden dilediğinizi gerçekleştirebilirsiniz.