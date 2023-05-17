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  4. Tüyden kostümü festivale damga vurdu! Rus model Victoria Bonya dekoltesiyle mest etti

Tüyden kostümü festivale damga vurdu! Rus model Victoria Bonya dekoltesiyle mest etti

17.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Victoria Bonya festival tarzıyla dikkat çekti. Tüyden kostüm diyen Rus model festivale hazırlık aşamasını da paylaştı.

Tüyden kostümü festivale damga vurdu! Rus model Victoria Bonya dekoltesiyle mest etti

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali dün başladı. Festivale ünlü isimlerin tarzları damga vurdu. Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halı da Rus model Victoria Bonya'nın tüyden elbisesi dikkat çekti.

Üstü taşlı ve transparan yeşil bir elbise giymeyi tercih eden Victoria Bonya'nın kostümü tamamen tüylerden oluşuyor.

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İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü model festivale hazırlık anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

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Rus model Victoria Bonya'nın cesur tarzı ise çok beğenildi. Bir dönem Burak Özçivit'e olan hayranlığı ile Türkiye'de adını duyuran Rus model Victoria Bonya sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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