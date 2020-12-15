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  4. Tuzla'da dehşete düşüren olay! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında hayatını kaybetti

Tuzla'da dehşete düşüren olay! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında hayatını kaybetti

15.12.2020 10:54 | Son Güncelleme:
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Tuzla'da dehşete düşüren olay! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında hayatını kaybetti

Tuzla'da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden kadın yerde ambulans beklerken yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya gören eşiyle arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi.

2 çocuk annesi kadın bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor.

(İHA)

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