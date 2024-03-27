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TV'de yayınlamayan görüntüler! Berna ve Damla arasında gergin anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 13:23
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Survivor konseyde yine gerilim hakimdi. Berna ve Damla arasında yaşanan ve ekrana yansımayan görüntüler Survivor Youtube kanalında yayınlandı. Damla Berna'ya "Takıma ateş ediyorsun tabii ki lafını keseceğim" dedi.

TV'de yayınlamayan görüntüler! Berna ve Damla arasında gergin anlar

Survivor All Star 2024'te gerilim dinmiyor. Son konseyde Berna duygularını ifade ederken takımını da suçlayınca Damla isim vermesini istedi. O anlar gündem oldu.

TV'de yansımayan görüntüler de paylaşıldı. Berna ve Damla arasındaki gerilim konsey sonrasına da yansıdı. Damla "Belki sen yanlış anlıyorsundur" deyince Berna ise "Evet aynen iki taraf da zor" dedi.

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İkili gergin halleriyle dikkat çekti. Damla adada ise takım arkadaşını "Bana samimiyetsiz geliyorsun. Sanki insanlar seni zorluyor dışlıyor gibi bir ambiyans yaratıyorsun" diyerek eleştirdi.

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Berna ise hedefinde Poyraz ve Yasin'in olduğunu söylerken Damla ise "Anlamamışlığın altına sığınarak tepki gösteriyorsun. Biraz daha cesaretli olsan isim verirdin" dedi.

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