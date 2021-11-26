Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 26 Kasım 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Kasım 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

26.11.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Kasım 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Kasım 2021 Cuma akşamı Aziz, Arka Sokaklar, Destan, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam, Hedefim Sensin, Kırmızı Oda ve Kıbrıs Zafere Doğru programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 26 Kasım 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Kasım Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Kasım Cuma kanalların yayın akışında neler var? 26 Kasım Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Kasım Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Kasım 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

26 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni Dizi)
23:45 Üç Kuruş
02:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan (Yeni Dizi)
23:15 Bir Zamanlar Çukurova
02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:45 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Camdaki Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Ece Üner İle Susma

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:30 Orta Sayfa
01:45 Elkızı
04:30 Kamera Arkası
05:15 Bay Yanlış
06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sana Söz
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:00 O Ses Türkiye (Yeni Bölüm)
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köylü Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
00:15 Gönül Dağı
03:00 Bizim Köyün Kızları
05:00 Seksenler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardıİnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardı
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Tarihin en eski cerrahi yöntemi! Kötü ruhları kovmak için...Tarihin en eski cerrahi yöntemi! Kötü ruhları kovmak için...
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En yaşanabilir şehirler açıklandı! Türkiye’den bir yer girdi

En yaşanabilir şehirler açıklandı! Türkiye’den bir yer girdi

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Gişede hüsran yaşamıştı! Dev bütçeli yapım zirveyi zorluyor

Gişede hüsran yaşamıştı! Dev bütçeli yapım zirveyi zorluyor

7 asırlık Osmanlı camisinde çalışmalarda sona gelindi

7 asırlık Osmanlı camisinde çalışmalarda sona gelindi

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Görenler tanıyamadı! Dövmesiz halini paylaşınca...

Görenler tanıyamadı! Dövmesiz halini paylaşınca...

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

Olay yarattı! İlk buluşmada öyle bir şey yaşadı ki...

Olay yarattı! İlk buluşmada öyle bir şey yaşadı ki...

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.