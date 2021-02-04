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  4. TV yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 04.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

4 Şubat 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Şubat 2021 Perşembe Alev Alev, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Akrep ve Organize İşler ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Şubat Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yılbaşı gecesinde televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Şubat Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Şubat TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

4 ŞUBAT PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:30 Arıza
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:35 Kanatsız Kuşlar
04:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Agorafobi
01:45 Agorafobi
03:00 Gelinim Mutfakta
04:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Akrep
00:15 Seni Çok Bekledim
03:00 Asura: Çılgınlar Şehri
05:10 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)
22:25 3’Te 3
23:45 Organize İşler (Yerli Sinema)
01:55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
02:50 3’Te 3
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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