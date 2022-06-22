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  4. Twerk videosuyla olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

Twerk videosuyla olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

22.06.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler, son zamanlarda popüler isimlerden biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan isim kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti.

Twerk videosuyla olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

Survivor 2022 All Star programı ile popülerliğini geri kazanan tescilli güzel Berna Keklikler, hem sosyal medya paylaşımları hem de erkek arkadaşıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kalça paylaşımıyla olay olan Keklikler, kırmızı elbisesiyle yaktı geçti.

TWERK VİDEOSUYLA OLAY OLMUŞTU

Berna Keklikler geçtiğimiz haftalarda twerk yaparken kalçalarını sevgilisinin suratına dayamıştı.

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

O anları canlı canlı paylaşan Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak. Bunu da çekmezsin" ifadeleriyle çok konuşulmuştu.

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

KIRMIZI MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

En son kırmızı, mini elbisesiyle poz veren Keklikler, takipçilerini mest etti.

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

33 yaşındaki Berna Keklikler'in o pozuna, "Her zaman güzelsin", "Kırmızı sana çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

Berna Keklikler, kendisi gibi fenomen olan erkek arkadaşı ile sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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