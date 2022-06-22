Twerk videosuyla olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler kırmızı mini elbisesiyle nefes kesti!

Survivor 2022 All Star programı ile popülerliğini geri kazanan tescilli güzel Berna Keklikler, hem sosyal medya paylaşımları hem de erkek arkadaşıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kalça paylaşımıyla olay olan Keklikler, kırmızı elbisesiyle yaktı geçti.

TWERK VİDEOSUYLA OLAY OLMUŞTU

Berna Keklikler geçtiğimiz haftalarda twerk yaparken kalçalarını sevgilisinin suratına dayamıştı.

O anları canlı canlı paylaşan Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak. Bunu da çekmezsin" ifadeleriyle çok konuşulmuştu.

KIRMIZI MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

En son kırmızı, mini elbisesiyle poz veren Keklikler, takipçilerini mest etti.

33 yaşındaki Berna Keklikler'in o pozuna, "Her zaman güzelsin", "Kırmızı sana çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.

Berna Keklikler, kendisi gibi fenomen olan erkek arkadaşı ile sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.



