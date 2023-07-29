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    4. Twitch canlı yayında fenomenin zor anları! Köpeği bir anda kucağına çıkıp tuvaletini yaptı... Cezası gecikmedi

    Twitch canlı yayında fenomenin zor anları! Köpeği bir anda kucağına çıkıp tuvaletini yaptı... Cezası gecikmedi

    29.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Valannnnn adlı Twitch yayıncısı sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada köpeğinin bir adan kucağına çıkarak tuvaletini yapması üzerine zor anlar yaşadı. Twitch’in topluluk kuralları gereğince dışkı gösterdiği için fenomen isim bir günlük erişim yasağı cezasına çarptırıldı.

    Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada bir fenomen bu kez kendisine bağlı olmayan bir nedenden dolayı yayın yasağı cezası aldı. Canlı yayın sırasında fenomen ismin 12 yaşındaki köpeği bir anda kucağına atladı. Sahibinin kendisini sevmesini isteyen sevimli köpek sahibinin kucağına tuvaletini yaptı. Fenomen isim Twitch yasaklarını tahmin ederek saniyeler içinde köpeğini kameranın önünden çekmeye çalıştı. Anca dışkının birkaç saniye bile görünmesi ceza almasına yeterli oldu.

    1 GÜNLÜK YASAK GELDİ

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    Fenomen isim köpeği Kouki’yi hemen kameranın önünden kaldırsa da Twitter’dan yaptığı paylaşımda bir günlük Twitch yasağına ilişkin olarak kendisine gönderilen mailinin ekran görüntüsünü paylaştı.

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    sosyal medya Twitch

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