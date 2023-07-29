Twitch canlı yayında fenomenin zor anları! Köpeği bir anda kucağına çıkıp tuvaletini yaptı... Cezası gecikmedi

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada bir fenomen bu kez kendisine bağlı olmayan bir nedenden dolayı yayın yasağı cezası aldı. Canlı yayın sırasında fenomen ismin 12 yaşındaki köpeği bir anda kucağına atladı. Sahibinin kendisini sevmesini isteyen sevimli köpek sahibinin kucağına tuvaletini yaptı. Fenomen isim Twitch yasaklarını tahmin ederek saniyeler içinde köpeğini kameranın önünden çekmeye çalıştı. Anca dışkının birkaç saniye bile görünmesi ceza almasına yeterli oldu.

1 GÜNLÜK YASAK GELDİ

Fenomen isim köpeği Kouki’yi hemen kameranın önünden kaldırsa da Twitter’dan yaptığı paylaşımda bir günlük Twitch yasağına ilişkin olarak kendisine gönderilen mailinin ekran görüntüsünü paylaştı.