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Twitch fenomeni Kylee Carter korku dolu anlar yaşadı! Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi... O anları paylaşmayı ihmal etmedi

14.06.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch fenomeni Kylee Carter bir hayranın evinin önüne kadar gelerek park halindeki aracını ateşe verdiğini söyledi. Fenomen isim aracının alev alev yandığı anlarda çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Twitch fenomeni Kylee Carter korku dolu anlar yaşadı! Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi... O anları paylaşmayı ihmal etmedi

Twitch’te ‘Justfoxii’ kullanıcı adını kullanan Kylee Carter isimli bir fenomen arabasının bir hayranı tarafından ateşe verildiğini söyledikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Carter, “Bir hayram evime geldi ve arabamı ateşe verdi. Polis bana bunu yapan kişiyi tutukladı. Benim için gerçekten önemli olan buydu” dedi.

1000 KİLOMETRE YOL GELMİŞ

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Fenomen isim olaya ilişkin olarak açıklama yaptığı YouTube videosunda polisle iletişime geçtiğini ve Ohio’daki mülklerinin güvenlik kamerasından fail olduğu iddia edilen kişinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

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Hayranının 1000 kilometre yolu aşarak evine ulaştığını belirten Carter, “Yangını çıkarttığı iddia edilen kişinin 1000 kilometre yolu aşarak bana ulaşmaya çalışması gerçekten çok korkutucu. Aracımın alevler içinde olduğunu gördüğümde çok korktum. Çok çalışarak satın aldığım arabam yandı. Yangın sırasında annem ve evcil hayvanlarım içerideydi. Onların başına bir şey gelmemiş olmaması büyük şans” ifadelerini kullandı.

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