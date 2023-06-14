Lottie Moss çıplak pozlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısında poz verdi... Onu kimse durduramıyor

Sosyal medya hesabından genellikle cesur paylaşımlar yapmayı tercih eden Lottie Moss yine geleneğini bozmadı ve çıplak bedenini paylaştığı bir pozunu yayınladı. Fenomen isim ayna karşısına geçen Moss, çıplak göğüslerini elleriyle kapatmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesinden sonra cesur paylaşımlarıyla gündem yarattı. Fenomen isim son olarak ise ayna karşısında üstsüz bir şekilde çekildiği bir pozuyla sevenlerini selamladı.