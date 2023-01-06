Twitch fenomeninin koruması bilek güreşi meydan okumasına çıktı! Canlı yayında dirseği kırılınca herkesi şoke etti

Sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Adin Ross, yaklaşık 7 milyonluk takipçisine Twitch’ten özel bir yayın açtı. Yayında bir meydan okuma başlatan Ross, özel güvenlik görevlisi ve Twitch yayıncısı olan Zias isimli bir arkadaşının bilek güreşi yapmasını istedi. İkilinin kıyasıya rekabet ettiği anlarda kimsenin beklemediği bir gelişme oldu ve Ross’un özel koruması Ant’ın dirseği kırıldı.

KAMERAYA SESİ YANSIDI

Binlerce kişinin canlı yayınla takip ettiği görüntülerde Ant’in bileğindeki kemiklerden kırılma sesinin net bir şekilde geldiği duyuldu. Olay karşısında şaşkına dönen Ross uzun bir süre boyunca ne yapacağını bilemedi. Odadakilerin büyük bir panik yaşadığı anlarda Ross kameraya yaklaşarak yayını sona erdirdi.