Twitch yayıncısı JustKeth çıplak ayaklarını gösterince yasaklandı! Sosyal medyadan isyan etti

Twitch yayıncısı JustKeth, canlı yayında hayranlarına çıplak ayaklarını gösterdiği için platformdan cinsel içerikli yayın olarak nitelendirilerek yasaklandığını ifade etti. İçerik yaratıcısı JustKeth, son derece zararsız bir yayının ciddiye alınmasına isyan ederek hesabına erişiminin yasaklandığını söyledi ve Twitch yayıncılarına isyan etti. Taylandlı fenomen kendisini şikayet edenlerin bu yasakta etkili olduğunu belirtti.

3 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI

Canlı yayında bir çark oyunu oynayan ve çarkı çevirdiğinde “Ayaklarını göster” ibaresinin çıkması üzerine çıplak ayaklarını kameraya doğru gösterdiği için JustKeth uygulamadan yasaklandı. Yasağı ilk fark ettiğinde gerçekten şaşırdığını ifade eden JustKeth, “Twitch beni müstehcenliğe yol açan para/hizmet isteyen 'cinsel içerik sunduğum' gerekçesiyle 3 gün yasakladı. Canlı yayın sırasındaki şikayetleri Twitch kabul ettiği için yasaklandım. Bundan önce de beni yasaklatmak için bir girişim oldu ama o başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bir süre uzak kalacağım. Çünkü ayaklarım çok seksi” dedi.