HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a dava açtı

Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a dava açtı

13.07.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı dava ettiklerini duyurdu. Şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının hiçbir dayanağı olmadığı kaydedildi.

Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a dava açtı

Twitter tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette, Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarıldı. Şikayet dilekçesinde, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağı" olmadığı kaydedildi.

'HİSSE FİYATI ÜZERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI YARATTI'

Dilekçede, "Birleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana Musk, Twitter'ı ve anlaşmayı defalarca kötüleyerek Twitter için ticari risk ve hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı." ifadesi yer aldı.

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.

rr

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

sa

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise Musk'ın fesih kararının ardından anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurmuştu.

Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen bir mektupta da Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, bunun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtilmişti.

Fesih kararıyla işlemin tamamlanmaması durumunda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme gelmişti.

Spam hesaplar üzerindeki anlaşmazlığın Musk'ın satın alma anlaşmasından çekilmesi için yeterli bir sebep olup olmadığı ise tartışma konusu olmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...
Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!
Kâbus günleri geri mi dönüyor? İşte yeni paniğin 2 sorumlusuKâbus günleri geri mi dönüyor? İşte yeni paniğin 2 sorumlusu
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı!

Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı!

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı! Sağlık çalışanları dehşeti yaşadı

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı! Sağlık çalışanları dehşeti yaşadı

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

6 kişiyi rehin aldı! 16 bin lira istedi...

6 kişiyi rehin aldı! 16 bin lira istedi...

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.