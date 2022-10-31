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Twitter'da mavi tik almak ne kadar olacak? Elon Musk'tan sosyal medya kullanıcılarını kızdıran hamle: Twitter'da mavi tik onay işareti için aylık ücret alacak!

31.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya kullanıcıları dikkat çeken bir hamlede bulundu. Ünlü teknoloji girişimcisinin mavi tik özelliğini ücretli paket olarak satmayı düşündüğü öğrenildi. Peki, Twitter'da mavi tik almak ne kadar olacak? İşte geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını duyuran Elon Musk'a ilişkin iddialar ve Twitter'da mavi tik almanın fiyatı...

Twitter'da mavi tik almak ne kadar olacak? Elon Musk'tan sosyal medya kullanıcılarını kızdıran hamle: Twitter'da mavi tik onay işareti için aylık ücret alacak!

Elon Musk, Twitter'da mavi tik özelliğini ücretli hale getirmeyi planlıyor. Birçok Twitter kullanıcısı basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında "Twitter'da mavi tik almak paralı mı olacak?", "Twitter'da mavi tik almak ne kadar olacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

TWİTTER'DA MAVİ TİK ALMAK PARALI MI OLACAK?

Elon Musk, Twitter mavi tik özelliğini ücretli hale getirmeyi planlıyor.

Basında yer alan haberlere göre şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.

TWİTTER'DA MAVİ TİK ALMAK NE KADAR OLACAK?

Edinilen bilgiye göre; Twitter, mavi tik doğrulamasını, ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına sunacak.

Şu an Twitter Blue aboneleri; düzenleme düğmesi, özel okuyucu modu, yer imleri ve daha fazlası gibi özellikler için ayda 4,99 dolar ödüyor. Fakat yapılacak değişiklikle bu paketin fiyatı aylık 19.99 dolara yükselecek.

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek.

90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.

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