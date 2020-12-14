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Twitter ekran paylaşım uygulamasını tamamen satın aldı

14.12.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Twitter ekran paylaşım uygulamasını tamamen satın aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen Twitter, ekran paylaşım uygulamasını satın aldı. Hadi gelin konuyla alakalı bütün detaylara birlikte bakalım.

Twitter ekran paylaşım uygulamasını satın alarak son zamanlarda kendi bünyesinde çok farklı sistemler geliştirmeye çalışıyor. Mesela Instagram uygulamasında görmeye alıştığımız akış özelliği, Twitter tarafından da kullanılmaya başlanmıştı. Bunun üzerine herkes şirketin yeni özellikler denemeye devam edeceği algısına kapıldı.

Twitter tarafından son dönemlerde yapılan aktiviteler bunu gösteriyor. Şimdi de şirket ekran paylaşım uygulaması olarak bilinen Squad’ı satın aldığını duyurdu. İnsanların mobil ve masaüstü ekranlarda birbirleriyle anlık ekran görüntüsü paylaşmasını sağlayan bu uygulama, ilgi çekmişti.

SQUAD VİDEO GÖRÜŞMELERİNE İZİN VERİYOR

CEO Esther Crawford, CTO Ethan Suting tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, bu şirketin tamamen satın alındığı ve faaliyetine devam etmeyeceği söylendi. Hem mobil hem de masaüstünde ekran paylaşımı sağlamakla kalmayan uygulama, aynı zamanda videolu görüşme imkanı sunuyor.

Yeni alınan uygulamanın böyle bir özelliğe sahip olması, Twitter kullanıcıları tarafından videolu görüşme geliştiriliyor yorumları yapılmasına neden oldu. Son zamanlarda Twitter tarafından yapılan yeniliklere bakınca aslında bu pek sürpriz olmayacaktır.

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Uygulamaya şöyle yakından baktığımızda, salgının patlak vermesi ile birlikte yüzde 1100 oranında kullanım artışının görüldüğü ortaya çıktı. Bu bile gerçekten de çok ciddi bir rakam olarak görülüyor. Sizce Twitter hangi özellikleri alsa daha kullanışlı olur?

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