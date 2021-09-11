Twitter emoji ile yanıt verme özelliğini test ediyor

Test ilk olarak Türkiye’de kullanıma sunuluyor. Kısa bir süre için test sürümünde kalması planlanan özellik aldığı geri dönüşe bağlı olarak daha fazla ülkede de kullanıma sunulacak. Twitter, özelliğin arkasındaki fikrin, insanların bir tweet hakkında ne hissettiklerini açıkça ifade edebilme özgürlüğüne dayandığını söylüyor.

Tweetlere emoji ile yanıt vermek için beğen düğmesine uzun süre basmanız yeterli olacak. Burada seçenekler arasında emojileri göreceksiniz. Beğen düğmesine kısa bir basış da tweeti beğenmenizi sağlayacak.

Emoji tepkileri, Facebook gibi diğer büyük sosyal medya platformlarında hali hazırda mevcuttu. Twitter’ın buradaki farkı sunduğu emojilerin hiçbirinde olumsuz anlam taşıyan bir emojiye rastlanmaması diyebiliriz. Facebook’ta bulacağınız gibi “Kızgın surat” gibi olumsuz emoji ifadeleri yok. Yeni özellik ülkemizde önümüzdeki günlerde iOS, Android ve web sürümleri için mevcut olacak.

Linkedin rakipler özelliği ile küçük işletmelerin dostu olacak



