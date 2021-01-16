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Twitter, Facebook ve YouTube ortak mı hareket etti?

16.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Twitter, Facebook ve YouTube ortak mı hareket etti?

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Twitter, sessizliğini bozdu. Hadi gelin yapılan açıklamaya birlikte bakalım.

Donald Trump’ın engellenmesinden sonra ilk defa Twitter sessizliğini bozdu. Şirketin kurucusu olan Jack Dorsey, konuyla alakalı ilginç açıklamalarda bulundu. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım. Donald Trump halkı sokağa teşvik edip senato binasının basılmasına neden oldu. Sosyal medya platformları olaylar üzerine onu engelledi.

Twitter tarafından yapılan açıklama ise aslında bununla son derece paraleldi. Şirket sağlıklı bir iletişimin teşvik etmenin önemli olduğunu fakat kamu güvenliğine odaklanmaları gerektiğini de ifade etti. Yani Twitter şirketine göre eğer Trump engellenmeseydi halkı daha fazla öfkelendirecekti.

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter genellikle Donald Trump ile anlaşamıyor. Geçtiğimiz sefer yine benzer olaylar olmuştu ve Twitter ABD Başkanı’nın açıklamalarını silmişti.

Bugünlerde yaşanan olaylar eskisine oranla çok daha ağır. ABD tarihinde sadece 100 yıl önce senato baskını olmuştu. Şimdi ise Donald Trump tarafından kışkırtılan seçmenler senatoyu bastı. Her ne kadar Twitter bunun için kapatmış olsa bile diğer sosyal medya platformlarının da Trump hesabını engellemesi gündeme oturmuştu.

Jack Dorsey tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, organize bir şekilde kapatma olmadığını söyledi. Yani Twitter platformu, YouTube ve Facebook’un da engelleyeceğini bilmiyordu. Twitter CEO’su özgür ve açık internete suikast düzenlemekle suçlanıyor.

Şu anda birçok kişi kamu güvenliği ve özgürlükler arasında kalmış durumda. Donald Trump her ne kadar seçmenleri kışkırtmış olsa bile yine de özgür bir birey. Twitter bu nedenle çok sert şekilde eleştiriliyor. Peki siz Twitter tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici buluyor musunuz?

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