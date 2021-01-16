Twitter, Facebook ve YouTube ortak mı hareket etti?

Donald Trump’ın engellenmesinden sonra ilk defa Twitter sessizliğini bozdu. Şirketin kurucusu olan Jack Dorsey, konuyla alakalı ilginç açıklamalarda bulundu. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım. Donald Trump halkı sokağa teşvik edip senato binasının basılmasına neden oldu. Sosyal medya platformları olaylar üzerine onu engelledi.

Twitter tarafından yapılan açıklama ise aslında bununla son derece paraleldi. Şirket sağlıklı bir iletişimin teşvik etmenin önemli olduğunu fakat kamu güvenliğine odaklanmaları gerektiğini de ifade etti. Yani Twitter şirketine göre eğer Trump engellenmeseydi halkı daha fazla öfkelendirecekti.

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter genellikle Donald Trump ile anlaşamıyor. Geçtiğimiz sefer yine benzer olaylar olmuştu ve Twitter ABD Başkanı’nın açıklamalarını silmişti.

Bugünlerde yaşanan olaylar eskisine oranla çok daha ağır. ABD tarihinde sadece 100 yıl önce senato baskını olmuştu. Şimdi ise Donald Trump tarafından kışkırtılan seçmenler senatoyu bastı. Her ne kadar Twitter bunun için kapatmış olsa bile diğer sosyal medya platformlarının da Trump hesabını engellemesi gündeme oturmuştu.