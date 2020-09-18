Twitter hack saldırısının detayları sonunda belli oldu

Siber güvenlik kuruluşu ESET, detayları netleşen saldırıyı mercek altına alırken, olayda Twitter çalışanlarının, hedefli kimlik avına maruz kaldığı belirlendi. Hacklenmiş hesaplar üzerinden gerçekleşen aldatma mesajlarıyla siber hırsızlar, 117 bin dolarlık haksız ve yasa dışı kazanç elde etmiş görünüyor.

Siber saldırganlar, Twitter’ın kurum içi sistemlerine ve dünyanın en önemli kişilerinden bazılarının hesaplarına erişim sağlamak için insan etkenini kötüye kullandı. Twitter, olaya neden olan koşullara açıklık getirmeye çalışırken, siber güvenlik kuruluşu ESET de bu gelişmeleri mercek altına aldı.

HACKLENMİŞ HESAPLARDAN OLTALAMA MESAJLARI ATILDI

Hatırlanacağı üzere; Temmuz ayında gerçekleşen saldırıda 130 Twitter hesabı hacklenmişti. Ardından bu hesaplardan sahte tweetler paylaşılarak, hesap sahiplerine gönderilecek bitcoinler karşılığı iki kat ödeme yapılacağı vadedilmişti.

Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi ünlü kişilerden geliyormuş gibi görünen tweetlerle gerçekleşen kandırma taktiği, siber hırsızlar açısından işe yaradı. Çok kısa bir süre içinde siber saldırganlara ait olduğu tahmin edilen kripto para cüzdanlarından birine 12,86 bitcoin (yaklaşık 117 bin Amerikan Doları) geldiği tespit edildi.