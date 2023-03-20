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Twitter kullanıcıları dikkat! Bu önemli özelliği kullanmak için artık ücret ödemek zorundasınız

20.03.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, önemli bir özelliğini ücretsiz olarak erişilemeyecek hale getirip aylık ücreti 150 TL olan Twitter Blue abonelik sistemine ekledi. Artık bu özelliği kullanmak için ücret ödeyip Twitter Blue abonesi olmanız gerekecek. Bu özelliği yalnızca Twitter Blue aboneleri kullanabilecek.

Twitter kullanıcıları dikkat! Bu önemli özelliği kullanmak için artık ücret ödemek zorundasınız

Twitter, 15 Şubat'ta telefon numarası tabanlı 2FA'nın kötü aktörler tarafından kullanıldığını ve suistimal edildiğini gördüğünü söylemiş, bu nedenle Twitter Blue abonesi olmayan hesapların 2FA için kısa mesaj/SMS yöntemine kaydolmasına artık izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Twitter Blue üyesi olmayan abonelere ise bu yöntemi devre dışı bırakmaları ve başka bir yönteme kaydolmaları için süre verilmiş ve "20 Mart 2023'ten sonra, Twitter Blue abonesi olmayanların 2FA yöntemi olarak kısa mesaj kullanmalarına artık izin vermeyeceğiz" denilmişti.

Takvimlerin 20 Mart 2023'ü göstermesiyle birlikte o süre doldu.

Twitter'ın kısa mesaj tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği ülkemizde aylık ücreti 150 TL (web üzerinden) olan Twitter Blue abonelik sistemine eklendi.

Artık sadece aylık 150 TL ödeyerek Twitter Blue abonesi olan kullanıcılar kısa mesaj tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinden faydalanabilecek.

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İki faktörlü doğrulama için kimlik doğrulama uygulaması ve güvenlik anahtarı gibi yöntemler ise açık.

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İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA (2FA) NEDİR?

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), hesabınızı bilgisayar korsanlarına karşı korumaya yardımcı olan bir güvenlik özelliği olarak biliniyor. Kullanıcıların hesaplarına erişmek için bir şifre ve bir kod veya güvenlik anahtarı girmelerini gerektiriyor.

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