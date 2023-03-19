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Elon Musk paylaşım yaparak açıkladı: "Twitter, 31 Mart'ta..."

19.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Twitter'da 130 milyonu aşkın takipçisi bulunan Elon Musk, çok sayıda kişinin ilgisini toplayan o paylaşımında ise 31 Mart'ı işaret etti. İşte Elon Musk'ın o dikkat çeken paylaşımı...

Elon Musk paylaşım yaparak açıkladı: "Twitter, 31 Mart'ta..."

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan, aynı zamanda sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk tekrar gündemde. Musk'ın tekrar gündeme girmesinin nedeni ise attığı yeni bir tweet oldu.

twitter

TWEET ÖNERMEK İÇİN KULLANILAN TÜM KODLAR AÇILIYOR

Musk, o tweet'te 31 Mart'ı işaret etti. Ünlü milyarder, Twitter'ın 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açık kaynak haline getireceğini açıkladı.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımın tamamı ise şöyle:

"Twitter, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açık kaynak haline getirecek"

Musk bu paylaşımın altına ise şu cümleleri yazdı:

"Algoritmamız" aşırı karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. İnsanlar birçok aptalca şey keşfedecek, ancak sorunları bulunur bulunmaz yamayacağız!

Daha ilgi çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz, ancak bu hala devam eden bir çalışma. Bu da açık kaynak olacak.

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"GÜVENİNİZİ KAZANMAYI UMUYORUZ"

Kod şeffaflığı sağlamak ilk başta inanılmaz derecede utanç verici olacak, ancak öneri kalitesinde hızlı bir iyileşmeye yol açacaktır. En önemlisi, güveninizi kazanmayı umuyoruz."


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