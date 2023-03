Elon Musk paylaşım yaparak açıkladı: "Twitter, 31 Mart'ta..."

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan, aynı zamanda sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk tekrar gündemde. Musk'ın tekrar gündeme girmesinin nedeni ise attığı yeni bir tweet oldu.

Musk, o tweet'te 31 Mart'ı işaret etti. Ünlü milyarder, Twitter'ın 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açık kaynak haline getireceğini açıkladı.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımın tamamı ise şöyle:

"Twitter, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açık kaynak haline getirecek"

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st

Musk bu paylaşımın altına ise şu cümleleri yazdı:

"Algoritmamız" aşırı karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. İnsanlar birçok aptalca şey keşfedecek, ancak sorunları bulunur bulunmaz yamayacağız!

Daha ilgi çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz, ancak bu hala devam eden bir çalışma. Bu da açık kaynak olacak.

Kod şeffaflığı sağlamak ilk başta inanılmaz derecede utanç verici olacak, ancak öneri kalitesinde hızlı bir iyileşmeye yol açacaktır. En önemlisi, güveninizi kazanmayı umuyoruz."

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found!



We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… https://t.co/uxxJe3RT36