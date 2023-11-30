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    4. Twitter reklamverenlerine seslenen Elon Musk'ın küfürlü tepkisi sosyal medyada gündem yarattı! Salon kahkahalara boğuldu

    Twitter reklamverenlerine seslenen Elon Musk'ın küfürlü tepkisi sosyal medyada gündem yarattı! Salon kahkahalara boğuldu

    30.11.2023 09:03 | Son Güncelleme:
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    New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde bir röportaj gerçekleştiren Elon Musk'ın Twitter reklamverenlerine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem yarattı. Şimdiki adıyla X platformuna reklam vermeyi durduranlara ve durdurmakla tehdit edenlere Musk, "Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. S… gidin. Açık oldu mu? Umarım olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X platformunun reklamverenlerle alakalı olarak sorun yaşadığı son günlerinden gündem maddesiydi. Andrew Ross Sorkin'in moderatörlüğünde gerçekleşen bir oturuma konuk olan Elon Musk'a reklamlarla alakalı bir soru soruldu. Sorunun ardından gerilen Musk ilk olarak "Reklamverenlerin canı cehenneme" dedi. Sonrasında ise sert ifadeler kullandı.

    KAHKALARLA KARŞILANDI

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    X'in CEO'su Linda Yaccarino'nun da aralarında bulunduğu salondaki çeşitli medya yıldızlarının önünde sinirlerine hakim olamayan Musk, "Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. S… gidin. Açık oldu mu? Umarım olmuştur" diye konuştu. Musk'ın sözlerinin üzerine salonda kahkalara neden oldu.

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    Elon Musk Twitter Küfür
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