Üç kişilik ilişkilerinin kolay ve zor yanlarını anlatınca sosyal medyada gündem oldu! "Biz 1 tane bulamıyoruz"

Sosyal medyada paylaşılan 3 kişilik ilişkiye dair detaylar kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. "Üçlü ilişki hayatı" notu eklenerek yapılan paylaşımda ilişkin kolay ve zor yanlarından söz edildi. İlişkinin ilk maddesinde, "Partnerini öpüp hoşçakallaşmak için sıra beklemek" yer aldı. Bu maddeyi ise, "Kız arkadaşın ve erkek arkadaşını birlikte görürken kıskanmak yerine mutlu olmak, kimsenin yatağın sadece tek tarafında uyumak zorunda olmaması, yalnız ve tek partnerinle de vakit geçirmeye öncelik vermek, üzgün hissettiğinde sana destek olacak ve moralini iyileştirecek iki kişiye sahip olman" ifadeleri takip etti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorumlarda tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Biz 1 tane bulamıyoruz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aşk-ı Memnu'nun Z kuşağı" yorumunu ekledi.







