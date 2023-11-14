ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM İZLE! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm konusu ve son bölüm özeti!

Üç Kız Kardeş 62. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 62. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 61. bölümünde;

Somer içerden çıkar ve Türkan ile yüzleşir. Türkan, Defne'yi almak ister ama Somer Defne'yi Türkan'a vermez. Öte yandan Rüçhan da Türkan'a yüklenmeye başlar. Rüçhan, Türkan'a Somer'i ve Defne'yi kaybettiğini söyler. Duydukları karşısında çılgına dönen Türkan, Rüçhan'ın boğazına yapışır. İkilinin yaşadığı kavga kanlı biter ve Rüçhan arbede sırasında yerde bulunan taşa kafasını vurur. Peki, Rüçhan ölecek mi?

Türkan, hareketsiz şekilde yerde yatan Rüçhan'ın başında donup kalır. Olanları gören Kartal, Türkan'a nasıl böyle bir şey yaptığını sorar. Türkan, yaşadıkları karşısında sinir krizi geçirir ve çığlık atarak ağlamaya başlar. Öte yandan Somer, olanlardan habersiz Türkan'a şefkat gösterir ve yeniden bir aile olmak için onun elinden tutar. Türkan ise Somer'in şefkat elini geri çevirmez ve kızıyla birlikte yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 62. bölümünde;

Rüçhan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Somer, annesinin başına gelenlerden sonra çok sinirlidir ama yaşananlarla Türkan'ın ilgisi olduğunu bilmez. Kartal ise Türkan'ı Rüçhan konusunda uyarır. Rüçhan'ın ölmesi de yaşaması da Türkan için çıkışı olmayan bir durumdur. Peki, Rüçhan ölürse Türkan ne yapacak? Türkan, Defne'yi alıp gidecek mi?

Rüçhan, ölümle burun buruna gelir. Somer ise Türkan'ı yanında ister. Rüçhan uyanınca her şeyi anlatacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 62. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







