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Üç Kız Kardeş bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 28 Şubat Kanal D yayın akışı

28.02.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü merak edildi. Yaşanan depremler nedeniyle iki haftadır dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyordu. Kullanıcılar Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam olup olmadığını araştırıyor. Peki, Üç Kız Kardeş bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Şubat Kanal D yayın akışı...

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 28 Şubat Kanal D yayın akışı

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizi, salı günleri yayınlanıyor. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak merak edildi. Peki Üç Kız Kardeş bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisi, bu akşam 39. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Kanal D'nin yayın akışında bulunan dizi, saat 20.00'de başlayacak.

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Tüekan, Dönüş veDerya isimli üç kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı dizi, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Dizide kız kardeşlerin hayat mücadelesi ve birbirlerine olan bağlılıkları anlatılıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin son yayınlanan bölümünde yaşananlar da merak edildi. İki haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölüm yayınlanacak. Son bölümde yaşananlar işe şöyle:

Türkan ve Somer’in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer’in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır. Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır.
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Rüçhan ve Sevilay, Özer konusunda tekrar karşı karşıya gelirler. Ancak Rüçhan’ın, Özer böyle ciddi bir durumdayken bile, Sevilay’a geçit vermeye niyeti yoktur. Türkan, hastanede Somer’e destek olup ayrıca kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Somer de Türkan’ın geçmişte yaptığı hataları tek tek yüzüne vurmaya devam eder. Böylece Türkan’a olan öfkesini içinde daha da büyütür ve ona olan uzak tavrını da netleştirir. Türkan ise şahit olduğu bir anla, Somer’le ilişkisiyle ilgili yeni bir karar alma noktasına gelir.

KANAL D 28 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu (Tekrar)
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

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