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Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

04.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İclal aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Üç Kız Kardeş'te Dönüş'e hayat veren ünlü oyuncu Almila Ada'nın eski aşkı bakın kim çıktı...

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te hayat verdiği 'Dönüş' karakteriyle büyük beğeni toplayan Almila Ada hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

1994 yılında İstanbul'da doğan Almila Ada, gazeteci bir baba ve moda tasarımcısı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre Rusya'da yaşayan Almila Ada, küçük yaşlardan itibaren bale ile ilgilendi.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro ve bale alanında eğitim gören Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de bale bölümünü okudu.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Mezuniyetinin ardından bale eğitimini sürdürmek için Londra'ya yerleşen Almila Ada, aşil tendonunda yaşanan bir sakatlık nedeniyle Türkiye'ye geri döndü.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

2014 yılında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde kamera karşısına geçen Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Başrollerini Gökçe Bahadır, Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer gibi isimlerin paylaştığı Adı Efsane dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Ardından Cennet'in Gözyaşları ve Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan Almila Ada, şimdilerde İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde 'Dönüş' karakterine hayat veriyor.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Güzelliğiyle büyüleyen Almila Ada'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Almila Ada, Fransız sevgilisi Paul Sevdik ile 7 yıllık bir aşk yaşamıştı.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Paul Sevdik için''En büyük aşkım'' ifadelerini kullanan Almila Ada, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyordu. Evlenecekleri konuşulan çift, ani bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Birbirlerini takipten çıkan ikili, aşk pozlarını silmişti.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti


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