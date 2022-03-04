Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ''En büyük aşkım'' demişti

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te hayat verdiği 'Dönüş' karakteriyle büyük beğeni toplayan Almila Ada hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

1994 yılında İstanbul'da doğan Almila Ada, gazeteci bir baba ve moda tasarımcısı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre Rusya'da yaşayan Almila Ada, küçük yaşlardan itibaren bale ile ilgilendi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro ve bale alanında eğitim gören Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de bale bölümünü okudu.

Mezuniyetinin ardından bale eğitimini sürdürmek için Londra'ya yerleşen Almila Ada, aşil tendonunda yaşanan bir sakatlık nedeniyle Türkiye'ye geri döndü.

2014 yılında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde kamera karşısına geçen Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer gibi isimlerin paylaştığı Adı Efsane dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Ardından Cennet'in Gözyaşları ve Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan Almila Ada, şimdilerde İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde 'Dönüş' karakterine hayat veriyor.

Güzelliğiyle büyüleyen Almila Ada'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Almila Ada, Fransız sevgilisi Paul Sevdik ile 7 yıllık bir aşk yaşamıştı.

Paul Sevdik için''En büyük aşkım'' ifadelerini kullanan Almila Ada, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyordu. Evlenecekleri konuşulan çift, ani bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Birbirlerini takipten çıkan ikili, aşk pozlarını silmişti.



