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Üç Kuruş dizisin afişi yayınlandı! Çukur'un yerine gelen Üç Kuruş ne zaman başlıyor?

10.10.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekranlara gelecek, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Üç Kuruş'un çekimleri devam ediyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un rol aldığı Üç Kuruş'un dikkat çekici afişi yayınlandı.

Üç Kuruş dizisin afişi yayınlandı! Çukur'un yerine gelen Üç Kuruş ne zaman başlıyor?

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un çekimleri devam ederken herkesin merakla beklediği dizinin afişi paylaşıldı. Merakla beklenen dizi Ekim sonunda izleyiciyle buluşacak.

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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Üç Kuruş dizisinden ilk fragman yayınlandı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrollerdeÜç Kuruş dizisinden ilk fragman yayınlandı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrollerde

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

'Üç Kuruş' yakında pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.


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Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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