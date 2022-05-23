MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

23.05.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakterinin ardından Üç Kuruş dizisindeki Bahar rolüyle ekranlarda yerini alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında az bilinen gerçek duyanları şaşırtıyor.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Nesrin Cavadzade gerek kariyer gerek aşk hayatıyla gündemde yerini alıyor. Lisans eğitimini Sinema ve Televizyon bölümünde alan Nesrin Cavadzade ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

NESRİN CAVADZADE BAKIN KİM ÇIKTI

Uzun yıllardır ekranlarda etkin olan Nesrin Cavadzade meğer bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunuymuş.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Nesrin Cavadzade'nin dedesi ünlü ürolog Mirmemmed Cavadzade SSCB'deki ilk en güçlü üroloji okulunun kurucusuydu. 2008'de vefat etti.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Nesrin Cavadzade üniversiteden mezun olduktan sonra Yersiz Yurtsuz adlı dizide başrolü oynayarak oyunculuk dünyasına adın attı. Ünlü oyuncu Yasak Elma dizisiyle yakaladığı çıkışı Üç Kuruş dizisiyle de devam ettirdi.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Dizinin yanı sıra sinema projelerinde de yer alan Cavadzade'nin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Nesrin Cavadzade son zamanlarda Instagram pozları ve tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncunun Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi! "Erşan'ın gülü"Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi! "Erşan'ın gülü"
Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin!

Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.