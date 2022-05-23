Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kim çıktı! Hakında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Nesrin Cavadzade gerek kariyer gerek aşk hayatıyla gündemde yerini alıyor. Lisans eğitimini Sinema ve Televizyon bölümünde alan Nesrin Cavadzade ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

NESRİN CAVADZADE BAKIN KİM ÇIKTI

Uzun yıllardır ekranlarda etkin olan Nesrin Cavadzade meğer bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunuymuş.

Nesrin Cavadzade'nin dedesi ünlü ürolog Mirmemmed Cavadzade SSCB'deki ilk en güçlü üroloji okulunun kurucusuydu. 2008'de vefat etti.

Nesrin Cavadzade üniversiteden mezun olduktan sonra Yersiz Yurtsuz adlı dizide başrolü oynayarak oyunculuk dünyasına adın attı. Ünlü oyuncu Yasak Elma dizisiyle yakaladığı çıkışı Üç Kuruş dizisiyle de devam ettirdi.

Dizinin yanı sıra sinema projelerinde de yer alan Cavadzade'nin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Nesrin Cavadzade son zamanlarda Instagram pozları ve tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncunun Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.





