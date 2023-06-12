HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uçakları düştü, ormanda 40 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdiler... O çocuklardan trajik sözler: "Açım, annem öldü..."

Uçakları düştü, ormanda 40 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdiler... O çocuklardan trajik sözler: "Açım, annem öldü..."

12.06.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Kolombiya'daki mucize kurtuluşu konuşuyor... Dört çocuk, geçirdikleri uçak kazası sonrası Amazon Ormanları'nda 40 gün hayatta kalma mücadelesi verdi. Bir aydan uzun bir süre sonra bulunan çocuklar, uçakla başkent Bogota'daki bir askeri hastaneye kaldırıldı. Çocukların bulunduklarında söyledikleri trajik sözler, duyanların yüreğini burktu...

Uçakları düştü, ormanda 40 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdiler... O çocuklardan trajik sözler: "Açım, annem öldü..."

1 Mayıs günü 4 çocuk annesi Magdalena Mucutuy Valencia isimli kadın, çocuklarıyla birlikte bir Cessna 206 tipi uçakta seyahat ederken, korkunç kaza meydana geldi. Kazada Valencia, uçağın pilotu Hernando Murcia Morales ve Yarupari yerlilerinin lideri Herman Mendoza Hernandez hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulmayı başaran çocuklar ise ormanda tek başına 40 gün ölüm kalım savaşı vermek zorunda kaldı...

MYNET / DIŞ HABER

ARAMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çocukların kaybolması sonrası, yüzden fazla Kolombiyalı özel kuvvetler birliği ve yetmişin üzerinde yerli izci, ormanın derinliklerinde çocukları aramaya başladı.

Kolombiya ordusu da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Arama çalışmaları haftalar sonra meyve verdi. Dört çocuk, ağaçsız bir bölgede bitap bir halde bulundu.

MANYOK UNU HAYATLARINI KURTARDI

Kolombiyalı askeri özel kuvvetler sözcüsü Pedro Arnulfo Sánchez Suárez'in aktardığına göre, manyok unu yemek, uçakları düştükten bir ay sonra Amazon ormanlarında bulunan dört çocuğun hayatını kurtarmaya yardımcı oldu.

Sözcü Suárez, çocukların Amazon bölgesindeki yerli kabileler tarafından yaygın olarak kullanılan bir manyok unu olan "üç kilo irmik" yediklerini söyledi.

Suárez kaybolan çocuklar hakkında, "Kazadan sonra irmik yediler... Ama sonunda yiyecekleri bitti ve hayatta kalabilecekleri bir yer aramaya karar verdiler," dedi. Ayrıca Suárez, "Yetersiz beslenmişlerdi ama onları bulduğumuzda tamamen bilinçli ve aklı başındaydılar" diye ekledi.

kolombiya 2

KUCAĞINDA BEBEKLE KURTARICILARINA KOŞTULAR

Pazar günü televizyonda yayımlanan bir röportajda, kendileri de yerli halkın üyeleri olan kurtarma grubu üyeleri, çocuklarla karşılaştıktan sonraki ilk anları anlattı.

En büyük çocuğun, onların geldiğini görünce kucağında bir bebekle onlara doğru nasıl koştuğunu ve çocukların kendilerine söylediği ilk kelimeleri anlattılar.

Kurtarıcılar çocukların kendilerine 'Açım' ve 'Annem öldü' dediğini söylüyor.

234

SUSUZ VE AÇ GEÇEN 40 GÜN...

40 gün sonra bulunan çocuklar hakkında Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda yapılması gereken (sağlıklarını) istikrara kavuşturmak" dedi.

Ayrıca Velasquez çocukların aç ve susuz kaldıklarını ifade etti.

123

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Cumartesi günü hastanede çocukları ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, dönüşlerini kutladı ve hayatta kalmalarının "tarihte anılacağını" söyledi.

Petro ayrıca, "Onlar ormanın çocukları ve şimdi de Kolombiya'nın çocukları" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti! 86 yaşında yaşama gözlerini yumduSon dakika | Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti! 86 yaşında yaşama gözlerini yumdu
Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldiSokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi
Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.