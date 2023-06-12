Uçakları düştü, ormanda 40 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdiler... O çocuklardan trajik sözler: "Açım, annem öldü..."

1 Mayıs günü 4 çocuk annesi Magdalena Mucutuy Valencia isimli kadın, çocuklarıyla birlikte bir Cessna 206 tipi uçakta seyahat ederken, korkunç kaza meydana geldi. Kazada Valencia, uçağın pilotu Hernando Murcia Morales ve Yarupari yerlilerinin lideri Herman Mendoza Hernandez hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulmayı başaran çocuklar ise ormanda tek başına 40 gün ölüm kalım savaşı vermek zorunda kaldı...

MYNET / DIŞ HABER

ARAMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çocukların kaybolması sonrası, yüzden fazla Kolombiyalı özel kuvvetler birliği ve yetmişin üzerinde yerli izci, ormanın derinliklerinde çocukları aramaya başladı.

Kolombiya ordusu da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Arama çalışmaları haftalar sonra meyve verdi. Dört çocuk, ağaçsız bir bölgede bitap bir halde bulundu.

MANYOK UNU HAYATLARINI KURTARDI

Kolombiyalı askeri özel kuvvetler sözcüsü Pedro Arnulfo Sánchez Suárez'in aktardığına göre, manyok unu yemek, uçakları düştükten bir ay sonra Amazon ormanlarında bulunan dört çocuğun hayatını kurtarmaya yardımcı oldu.

Sözcü Suárez, çocukların Amazon bölgesindeki yerli kabileler tarafından yaygın olarak kullanılan bir manyok unu olan "üç kilo irmik" yediklerini söyledi.

Suárez kaybolan çocuklar hakkında, "Kazadan sonra irmik yediler... Ama sonunda yiyecekleri bitti ve hayatta kalabilecekleri bir yer aramaya karar verdiler," dedi. Ayrıca Suárez, "Yetersiz beslenmişlerdi ama onları bulduğumuzda tamamen bilinçli ve aklı başındaydılar" diye ekledi.

KUCAĞINDA BEBEKLE KURTARICILARINA KOŞTULAR

Pazar günü televizyonda yayımlanan bir röportajda, kendileri de yerli halkın üyeleri olan kurtarma grubu üyeleri, çocuklarla karşılaştıktan sonraki ilk anları anlattı.

En büyük çocuğun, onların geldiğini görünce kucağında bir bebekle onlara doğru nasıl koştuğunu ve çocukların kendilerine söylediği ilk kelimeleri anlattılar.

Kurtarıcılar çocukların kendilerine 'Açım' ve 'Annem öldü' dediğini söylüyor.

SUSUZ VE AÇ GEÇEN 40 GÜN...

40 gün sonra bulunan çocuklar hakkında Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda yapılması gereken (sağlıklarını) istikrara kavuşturmak" dedi.

Ayrıca Velasquez çocukların aç ve susuz kaldıklarını ifade etti.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Cumartesi günü hastanede çocukları ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, dönüşlerini kutladı ve hayatta kalmalarının "tarihte anılacağını" söyledi.

Petro ayrıca, "Onlar ormanın çocukları ve şimdi de Kolombiya'nın çocukları" dedi.

