Uçakta hareketli dakikalar! Sarhoş yolcu kokpite girmeye çalıştı... Alkışlar arasında böyle gözaltına alındı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'den Yunanistan'a giden bir yolcu uçağında ismi açıklanmayan bir sarhoş yolcu uçağın türbülansa girmesi üzerine öfkeyle ayağa kalktı. Öfkelenen yolcu uçağın içinde pilota yönelik olarak, "O çöp, kontrolü ele almam gerekiyor" dedi. Ardından ise kokpitin kapısını açmaya çalıştı.

Yolcular o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydederken sabah 4'te kalkan uçak, yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle saat 6.50'de Münih'e yönlendirildi ve acil iniş gerçekleştirildi.

Uçuş ekibinin alarm vermesinin ardından polis ve acil durum ekipleri Almanya'daki pistte sıraya girdi. Polis memurları, iniş sırasında uçağa binip, siyah tişört, mavi kot şort ve beyaz spor ayakkabı giyen yolcuyu uçaktan indirdiler. Yolcuların alkışları arasında tutuklandı.