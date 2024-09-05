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    4. Uçakta hareketli dakikalar! Sarhoş yolcu kokpite girmeye çalıştı... Alkışlar arasında böyle gözaltına alındı

    Uçakta hareketli dakikalar! Sarhoş yolcu kokpite girmeye çalıştı... Alkışlar arasında böyle gözaltına alındı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.09.2024 14:59
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    Yunanistan'ın Kos adasına gitmek üzere Gatwick Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan sarhoş yolcu 30.000 fit yükseklikte kokpite girmeye çalıştı. Sarhoş yolcunun uçak içi interkomu kırması ve havayolu personeli tarafından engellenmesi korku dolu dakikalara neden oldu.

    Uçakta hareketli dakikalar! Sarhoş yolcu kokpite girmeye çalıştı... Alkışlar arasında böyle gözaltına alındı

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'den Yunanistan'a giden bir yolcu uçağında ismi açıklanmayan bir sarhoş yolcu uçağın türbülansa girmesi üzerine öfkeyle ayağa kalktı. Öfkelenen yolcu uçağın içinde pilota yönelik olarak, "O çöp, kontrolü ele almam gerekiyor" dedi. Ardından ise kokpitin kapısını açmaya çalıştı.

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    Yolcular o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydederken sabah 4'te kalkan uçak, yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle saat 6.50'de Münih'e yönlendirildi ve acil iniş gerçekleştirildi.

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    Uçuş ekibinin alarm vermesinin ardından polis ve acil durum ekipleri Almanya'daki pistte sıraya girdi. Polis memurları, iniş sırasında uçağa binip, siyah tişört, mavi kot şort ve beyaz spor ayakkabı giyen yolcuyu uçaktan indirdiler. Yolcuların alkışları arasında tutuklandı.

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