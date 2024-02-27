Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Ücret yüzünden anlaşamayan taksici ve kadın yolcu arasında tartışma çıktı! Cebinden çıkarttığı bıçakla taksicinin boynunu kesti

    Ücret yüzünden anlaşamayan taksici ve kadın yolcu arasında tartışma çıktı! Cebinden çıkarttığı bıçakla taksicinin boynunu kesti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 09:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir taksici ve kadın müşteri arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Ücret ödemeyi reddeden müşteri cebinden çıkarttığı bıçakla taksicinin boynunu kesti. Ardından ise araçtan inerek koşarak uzaklaştı. Polisler güvenlik kamerasına takılan şüpheliyi aradıklarını söyledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinden Queens bölgesine giden bir yolcu ve taksi şoförü arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Polisler sürücünün kadını bir kilisenin önüne bıraktığında kadının ücreti ödemeyi reddettiğini ve yaşanan tartışma sırasında cebinden çıkarttığı bıçakla taksicinin boynunu kestiğini söyledi.

    1

    Yetkililer, şüphelinin taksiden inerek koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Taksi şoförü, boynundaki kesikle birlikte yerel bir hastaneye götürüldü ve durumu stabil olduğu belirtildi. Saldırganın hâlâ arandığı belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

     Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

     'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna yanıt verdi

    'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna yanıt verdi

     Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

    Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

    youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadıTam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
    'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! Öyle bir isim olduğunu iddia etti ki...'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! Öyle bir isim olduğunu iddia etti ki...
    Aracın dışına çıkıp trafikte öpüştülerAracın dışına çıkıp trafikte öpüştüler
    Anahtar Kelimeler:
    Yaralama New York taksi bıçak
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

    Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

    'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

    'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! Öyle bir isim olduğunu iddia etti ki...

    'Geçmişe dönme meditasyonu' yaptı! Öyle bir isim olduğunu iddia etti ki...

    Öfkeli grup zavallı kadını bir köşede kıstırdı...

    Öfkeli grup zavallı kadını bir köşede kıstırdı...

    Tefeci borcunu ödemeyi reddeden sevgilisini canice katletti

    Tefeci borcunu ödemeyi reddeden sevgilisini canice katletti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.