Ücret yüzünden anlaşamayan taksici ve kadın yolcu arasında tartışma çıktı! Cebinden çıkarttığı bıçakla taksicinin boynunu kesti

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinden Queens bölgesine giden bir yolcu ve taksi şoförü arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Polisler sürücünün kadını bir kilisenin önüne bıraktığında kadının ücreti ödemeyi reddettiğini ve yaşanan tartışma sırasında cebinden çıkarttığı bıçakla taksicinin boynunu kestiğini söyledi.
Yetkililer, şüphelinin taksiden inerek koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Taksi şoförü, boynundaki kesikle birlikte yerel bir hastaneye götürüldü ve durumu stabil olduğu belirtildi. Saldırganın hâlâ arandığı belirtildi.