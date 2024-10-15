Ücretsiz derin dondurucu aldı! İçini açtığında ise karşılaştığı manzaraya inanamadı: 2005 yılından bu yana kayıpmış...

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki bir evden gelen tuhaf koku komşuları rahatsız eder düzeye gelmişti. Komşular durumdan şüphelenirken yanlarından geçerken koku nedeniyle kendilerini hasta hissetmeye başladıklarını söyledi.

YILLARDIR SAKLANAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Evde bulunan derin dondurucuyu satın aldığını dile getiren bir kişinin dondurucunun kapağını açmasıyla yıllardır saklanan gerçek gün yüzüne çıktı. Derin dondurucunun içinde insan başı ve elleri bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Yapılan DNA testinin sonucunda derin dondurucudaki insan kalıntılarının kaybolduğu sırada yaklaşık 16 yaşında olduğu ve Nisan 2005'ten beri kendisinden haber alınamadığı Amanda Overstreet'e ait olduğu tespit edildi.