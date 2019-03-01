Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

PlayStation, PS Plus üyeleri için AAA kalitedeki Mart ayında dağıtacağı oyunları açıkladı. PlayStation 3 ve PS Vita’dan elini ayağını artık çeken PlayStation cephesi, bu aydan itibaren sadece PlayStation 4 sahiplerine oyun dağıtacak.
Bulut depolama alanını da 10 GB’tan 100 GB’a çıkaran PS Plus, bu ay Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered ve The Witness oyunlarını ücretsiz olarak dağıtacak. Özellikle geçen nesile de Call of Duty 4: Modern Warfare’ı oynamayanların PS4’te yenilenmiş grafikler ile bu oyunu oynamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
The Witness kendi çapında güzellikler sunan AA yapım bir bulmaca oyunu. Ancak yapımın küçük olduğuna bakmayın. The Witness ile gerçekten eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Aylık 23,99 TL olan PS Plus’a üye olduktan sonra bu oyunları Mart ayı içerisinde indirmeye başlayabilirsiniz.
Eğer üyeliğinizi bugün başlatırsanız; PlayStation 4 için For Honor ve Hitman: The Complete First Season oyunlarına ücretsiz sahip olabilirsiniz.
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